Зеленский: сейчас переговоры с Путиным невозможны

„На сегодня нет. Я не вижу никакого желания с российской стороны быть конструктивными. Что касается ультиматумов: мне неважно, кто выдвигает ультиматумы — он или кто-нибудь другой [в случае ухода Путина с поста президента]. Это мой принцип: я не говорю с теми, кто выдвигает ультиматумы“, — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что договор с Россией может быть заключен после освобождения занятых РФ украинских территорий.

„Все равно у России есть с нами граница, все равно это наш сосед с огромным населением, так что после деоккупации нашей страны нам придется жить с ними рядом как с соседями“, — сказал он.

Интервью Зеленского CNN было опубликовано на фоне успехов украинских военных в Харьковской области. За несколько дней в сентябре им удалось освободить значительную часть территории, которую военные РФ удерживали много месяцев и использовали для наступления в Донецкой области. Минобороны РФ назвало отступление „операцией по свертыванию и переброске войск“.