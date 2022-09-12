Финская баскетбольная сборная сильнее Сербии и Литвы

Слова главного тренера сборной Эстонии Юкка Тойяла о том, что такой хорошей финской сборной он еще не видел, оказались правдой. Финляндия в 1/8 финала со счетом 94:86 обыграла звёздную Хорватию. Лаури Маркканен продемонстрировал одну из лучших игр на турнире: он набрал 43 очка и сделал девять подборов за 32 минуты. В последний раз Финляндия попадала в восьмерку лучших на ЧЕ в 1967 году.

„Это был один из тех вечеров, когда казалось, что любой бросок, всегда попадает в цель. Отличная победа, я просто стараюсь делать то, что нужно команде. Мы знали, что можем победить любого, если покажем свой лучший баскетбол: Хорватия - отличная команда“, - сказал на пресс-конференции Маркканен.

В четвертьфинале Финляндия встретится с Испанией, которая несколько неожиданно обыграла Литву в дополнительное время со счетом 102 : 94, лучшим бомбардиром с 28 очками стал американец из Испании Лоренцо Браун.

Самую большую сенсацией турнира преподнесла сборная Италии. Они победили претендента на золото ЧЕ, сборную Сербии со счетом 94: 86 в 1/8 финала. Переломным моментом стала середина третьей четверти, когда Италия уступила со счетом 57 : 61, а их главный тренер Джанмарко Поццекко был удален.

Соперником Италии в 1/4 финала станет Франция, которая с трудом обыграла Турцию в дополнительное время со счётом 87 : 86.

В других четвертьфиналах Словения встретится с Польшей и Германия сыграет с Грецией.