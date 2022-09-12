Игрок „Левадии“ о красной карточки в игре с „Калевом“: Если кто-то прыгает в вас с двух ног, у вас потемнеет в глазах

„Левадия“ обыграла „Калев“ со счетом 3:0. В начале второго тайма Фодай Травалли совершил жестокий фол на Рооснуппе, после чего пострадавший атаковал гамбийца. Травалли получил красную карточку, а Рооснупп получил желтую, которая не позволит ему участвовать в следующем матче против „Курессааре“.

„Если кто-то сзади, прыгает в вас с двух ног, это не очень приятное ощущение, и, очевидно, что у вас потемнеет в глазах. Это футбол“, — прокомментировал Рооснупп Soccernet TV.

„Перед игрой никто в раздевалке не думал о том, сколько у кого желтых карточек. Ладно, это была глупая желтая с моей стороны, потому что она была получена не в игровой ситуации, а на эмоциях. Но у нас есть игроки, У нас есть скамейка запасных, ничего страшного. Мы хотим на следующей неделе обыграть „Курессааре“ “.

Говоря о самой игре, Рооснупп сказал: „Мы выиграли 3:0, временами играли очень хорошо, временами очень хорошо контролировали мяч, насколько позволяло поле. Мы играли в свою игру, и сегодня это была наша цель“.

После красной карточки „Калева“ и третьего гола „Левадии“ было ли на поле ощущение, что игра окончена? „Я с этим не согласен. Как профессиональный спортсмен, ты все равно играешь 90 минут, стараешься играть в том же темпе, неважно, 10 или 11 игроков на поле, если счет 2:0 или 3:0. Вы по-прежнему отдаёте свой максимум и пытаетесь играть в свою игру, это делает вас и вашу команду лучше“.