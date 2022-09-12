Мнение
12.09.2022, 07:30

ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Эксперт: 25% британцев признались в последнем опросе общественного мнения, что им не нравится принц Чарльз

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Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Король Карл III и королева-консорт Камилла, 2014 год
Король Карл III и королева-консорт Камилла, 2014 год
ФОТО: Carl Court | AP

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в минувший четверг в возрасте 96 лет. Преемником стал ее сын Чарльз, который был замешан в различных скандалах и часто писал письма с рекомендациями правительству. Может ли это стать проблемой в будущем? Об этом RusDelfi рассказал проживающий в Великобритании политический обозреватель Валерий Аджиев.

Королева Елизавета II правила страной 70 лет, и ее правление стало отдельной эпохой в британской истории. Сможет ли 73-летний Чарльз занять место своей матери в глазах британцев, или его восшествие на престол даст больше поводов антироялистам, чтобы подорвать устои монархии?

Когда пришли новости о кончине Ее Величества королевы Елизаветы II, множество людей выразили в социальных сетях сочувствие. Однако, многие так же отмечали, что испытывают не только грусть, но и тревогу. Какие чувства сейчас испытывает британское общество?

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