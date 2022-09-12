12.09.2022, 07:30
ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Эксперт: 25% британцев признались в последнем опросе общественного мнения, что им не нравится принц Чарльз(27)
ФОТО: | AP
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в минувший четверг в возрасте 96 лет. Преемником стал ее сын Чарльз, который был замешан в различных скандалах и часто писал письма с рекомендациями правительству. Может ли это стать проблемой в будущем? Об этом RusDelfi рассказал проживающий в Великобритании политический обозреватель Валерий Аджиев.