ИНТЕРВЬЮ RusDelfi | Эксперт: 25% британцев признались в последнем опросе общественного мнения, что им не нравится принц Чарльз

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в минувший четверг в возрасте 96 лет. Преемником стал ее сын Чарльз, который был замешан в различных скандалах и часто писал письма с рекомендациями правительству. Может ли это стать проблемой в будущем? Об этом RusDelfi рассказал проживающий в Великобритании политический обозреватель Валерий Аджиев.