Хорватия, умышленно пропустившая вперёд Украину, проиграла в первом же матче плей-офф

Самым результативным игроком встречи стал Лаури Маркканен, который записал в свой актив 43 очка и девять подборов. У хорватов больше всех очков набрал Боян Богданович — 23.

В следующем раунде финская команда встретится со сборной Испании, которая вчера оказалась сильнее национальной команды Литвы (102:94 ОТ). Игра состоится 13 сентября.

Напомним, хорваты в концовке последнего матча группового этапа с Украиной (90:85) бросили играть, чтобы пропустить украинцев вперёд и получить более удобную сетку плей-офф.

Сборная Хорватии намеренно поддалась сборной Украины в концовке матча 5-го тура группового этапа чемпионата Европы 2022 года по баскетболу. При счёте 90:83 в пользу сборной Хорватии защитник Боян Богданович забросил мяч в кольцо украинцев с фолом, однако затем, видимо, специально промазал со штрафного.

В этот момент тренеры хорватов ему что-то кричали. После этого хорваты бросили играть, предложив украинцам тоже не атаковать и довести матч до финальной сирены, однако сборная Украины провела комбинацию и забросила мяч в корзину, сократив отставание в счёте до пяти очков.

Примечательно, что в этой атаке хорваты не оказывали особого сопротивления своим соперникам. Тренерский штаб сборной Хорватии отчётливо показал своим игрокам, чтобы они не атаковали, несмотря на то что до конца матча оставалось 19 секунд.

Важно то, что при разнице очков в этом матче в восемь и меньше сборная Хорватии практически гарантированно пропускала вперёд в группе сборную Украины — при равенстве очков между более чем двумя командами главным показателем является разница набранных и пропущенных очков в личных встречах. На тот момент разница сборной Украины в очных встречах с Италией и Хорватией составляла +6, у Хорватии в очных встречах с итальянцами и украинцами — 0.

В воскресенье состоятся ещё два матча 1/8 финала. Сборная Сербии сыграет с Италией, а команда Греции встретится со сборной Чехии.

Источник - Чемпионат

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