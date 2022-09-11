Похороны Елизаветы II: когда и где пройдет прощание с королевой?

Последнее путешествие королевы, проведшей на троне 70 лет, началось в воскресенье: траурная процессия с гробом двинулась из замка Балморал в Эдинбург. Дорога в 280 километров займет шесть часов и пройдет через несколько городов и деревень Шотландии.

К утру понедельника гроб разместят в Холирудском дворце - официальной резиденции монарха в столице Шотландии. В процессии примут участие члены королевской семьи.

В Холирудском дворце тело монарха пробудет сутки, и все желающие смогут проститься с королевой.

Во вторник дочь королевы принцесса Анна сопроводит гроб с телом Елизаветы II, который будет самолетом доставлен из аэропорта Эдинбурга на авиабазу Королевских ВВС Нортхолт, а оттуда - в Букингемский дворец.

Во второй половине дня в среду гроб будет доставлен в Вестминстерский дворец. Четыре полных дня, начиная с четверга, у британцев и гостей страны будет возможность попрощаться с королевой и воздать ей последние почести.

Государственные похороны королевы состоятся в понедельник, 19 сентября. Этот день будет объявлен выходным по всей Великобритании.

Отпевание пройдет в Вестминстерском аббатстве. Именно там короновались британские короли и королевы, а в 1947 году королева Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа.

На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира.

Богослужение будет транслироваться по телевидению, на нем также будут присутствовать высокопоставленные британские политики и бывшие премьер-министры.

После этого траурная процессия отправится в путь из Лондона в Виндзорский дворец.

Свой последний приют королева обретет рядом со своим мужем, принцом Филиппом, в памятной часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Для многих жителей Соединенного Королевства церемония прощания с королевой станет первыми государственными похоронами со времени смерти сэра Уинстона Черчилля в 1965 году.

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