За рубежом
11.09.2022, 16:40

Молдова запретила местным авиакомпаниям входить в воздушное пространство России

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Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Kenno Soo | Ekspress Meedia

Управление гражданской авиации Молдовы запретило местным авиакомпаниям осуществлять авиарейсы в воздушном пространстве России, пишет rus.err.ee.

Решение было основано на том, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) приостановили действие всех авиационных лицензий, выданных российским авиаоператорам, поэтому нельзя быть уверенным в безопасности полетов.

В пятницу Air Moldova объявила, что хотела бы возобновить авиарейсы в Москву с 1 октября.

Правительство Молдовы приостановило полеты в феврале, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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