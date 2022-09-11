Молдова запретила местным авиакомпаниям входить в воздушное пространство России

Решение было основано на том, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) приостановили действие всех авиационных лицензий, выданных российским авиаоператорам, поэтому нельзя быть уверенным в безопасности полетов.