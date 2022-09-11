11.09.2022, 16:40
Молдова запретила местным авиакомпаниям входить в воздушное пространство России(2)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Управление гражданской авиации Молдовы запретило местным авиакомпаниям осуществлять авиарейсы в воздушном пространстве России, пишет rus.err.ee.
Решение было основано на том, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) приостановили действие всех авиационных лицензий, выданных российским авиаоператорам, поэтому нельзя быть уверенным в безопасности полетов.
В пятницу Air Moldova объявила, что хотела бы возобновить авиарейсы в Москву с 1 октября.
Правительство Молдовы приостановило полеты в феврале, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.