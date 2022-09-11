ВИДЕО | Россия уходит из приграничных районов Харьковской области

Сообщалось, в частности, об освобождении Волчанска, Казачьей Лопани, Великих Проходов и Токаревки.

В отличие от наступления, в ходе которого были освобождены Балаклея, Изюм и Купянск, сообщений о крупных столкновениях нет, и российские войска, похоже, отступают без сопротивления.

В воскресенье Минобороны России показало на своем брифинге карту боевых действий, где приграничные районы без комментариев уже были отмечены как украинские .

При этом в Минобороны России утверждали, что в ходе операции противник понес большие потери.

В субботу российское министерство обосновало уход из Изюма и Купянска намерением сосредоточиться на Донбассе.