Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в 1/8 финала

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи, пишет Чемпионат.

В составе украинцев лучшую результативность показал форвард Вячеслав Бобров. На его счету 15 очков. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября.

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