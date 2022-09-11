Евробаскет 2022
11.09.2022, 15:18

Украина вылетела с Евробаскета-2022, уступив Польше в 1/8 финала

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ФОТО: ANNEGRET HILSE | Scanpix

Сборная Украины не сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин — 2022, уступив в 1/8 финала национальной команде Польши. Матч завершился со счётом 94:86 в пользу польских баскетболистов.

Самым результативным игроком в составе победителей матча стал разыгрывающий Эй Джей Слотер, который набрал 24 очка, совершил пять подборов и отдал четыре результативные передачи, пишет Чемпионат.

В составе украинцев лучшую результативность показал форвард Вячеслав Бобров. На его счету 15 очков. В четвертьфинале чемпионата Европы сборная Польши встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 14 сентября.

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