Увидеть Мадрид и умереть: пенсионерка из Эстонии скончалась после возвращения из Испании. Что нужно знать всем путешественникам?(21)
66-летняя Алла Евгеньевна (имя изменено) три недели отдыхала в Испании. После возвращения в Эстонии у нее оторвался тромб, и она скоропостижно скончалась. Знакомые полагают, что виной всему – жаркий климат: кровь на жаре загустела, и в итоге человека спасти уже не удалось. „МК-Эстония“ выяснила, что считают по этому поводу специалисты, и какие еще опасности подстерегают путешественников в других странах?
История первая: солнце
Учительница эстонского языка Алла Евгеньевна была вполне, как говорят знакомые, обеспеченным человеком. Зарплата у нее была приличной, она также принимала учеников на дому. Так что учительница могла себе позволить три недели отдыха в Испании.
„По возвращении оттуда она была весела и активна, – вспоминают знакомые, – и новость о том, что ее больше с нами нет, стала для нас всех ударом. Это было так неожиданно! Видимо, солнце делало свое дело исподтишка, ее кровь от жары сгустилась, и как итог – внезапно оторвавшийся тромб“.
Комментарий специалиста:
„Я не считаю, что виной всему жара или солнце, – говорит руководитель центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктор Василий Новак. – Если бы современные исследования подтверждали, что путешествия и смена географических поясов каким-то образом действует на рост смертности и заболеваемости, это было бы давно опубликовано. Но таких публикаций пока нет, и это все – просто предположения знакомых и близких данной женщины, которая, к сожалению, скончалась. Люди подсознательно связывают это с путешествием и думают, что это – из-за него. На самом деле, нет.
Разумеется, есть разные случаи, но если взять достоверную выборку, сколько было подобных случаев, то вы увидите, что никакой корреляции нет. Все данные по заболеваемости и смертности от тромбоэмболии уже изучены. Но есть важный фактор: перелет в самолете, долгое нахождение в сидячем положении у людей, которые не принимают препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты), риск тромбоэмболии действительно высокий. Поэтому путешественникам, у которых высокий риск тромбоэмболии, рекомендуется проводить антикоагуляционную терапию при перелетах. То есть если часами ноги находятся в неподвижном состоянии, риск возникновения тромбоэмболии очень высок. Но это не связано с тем, что она ездила в Испанию или другую жаркую страну. Можно поехать хоть на Северный полюс, риск тоже будет.
Так что тромб был у бабушки, скорей всего, именно в связи с полетом, в связи с долгим сидением на одном месте. Тем более сейчас, когда очень долгое ожидание в аэропортах, и там можно и десять часов порой просидеть, риск еще выше. Мало кто будет гулять по аэропорту все десять часов. Молодые, может, и будут, дети, конечно, бегают, а вот пожилые люди, да, предпочитают сидеть. И долгое сидение может вызвать в венах нижних конечностей тромбообразование. Не у каждого, разумеется, но риски такие есть. Надо помнить, что с возрастом риск выше, у женщин он тоже выше, и у людей с гипертонией тоже он высок.
История вторая: еда и вода
„Мы поехали в Египет всей семьей на семь дней, – делится Евгения. – И этот отдых запомнился нам надолго. Нас всех по очереди, пардон, рвало, мы не слезали с унитаза. Сначала сын, потом дочь, потом я, потом муж. Каждый мучился так по два дня. И у мужа еще было небольшое
расстройство желудка по прилету в Таллинн. Грешили на отель и некачественную еду там. Но знакомые рассказали, что они тоже все чем-то отравились в Египте. В общем, у нас был незабываемый отдых“.
Комментарий специалиста:
Есть такое понятие в медицине, как понос путешественников. Люди, которые меняют привычную еду и, особенно, воду, сталкиваются с недомоганием. Состав еды и воды в разных странах разный. Понятно, что мы не пьем стерильную воду. Мы пьем обычную воду, в ней содержатся микроэлементы и микроорганизмы, которые мы перевариваем и которые не являются опасными для нас. Но составы разные. И наш организм, привыкший к одному составу воды, при резкой смене рациона и воды может выдавать разные реакции. У некоторых людей могут возникать различного рода проходящие расстройства. Поэтому очень часто бывает так, что люди едут в путешествие и на один-два дня получают какую-то проблему с пищеварением, которая сама по себе в большинстве случаев без лечения проходит.
История третья: море и бассейн
„Каждый раз, когда мы едем в Турцию, я запасаюсь активированным углем и прочими средствами, – рассказывает Татьяна. – Потому что ребенок постоянно подхватывает какую-то инфекцию. Это было, и когда он был маленький, и теперь, когда подрос, лучше тоже не стало. Я не понимаю, почему так. Но первые несколько дней у нас не номер в отеле, а лазарет“.
Комментарий специалиста:
У детей всегда очень высок риск получить инфекцию. Маленькие тянут в рот все что ни попадя, дети чуть постарше могут нахлебаться воды в бассейне или море. Так всегда было, и в этом году особого роста заболеваемости среди детей какой-либо болезнью пока нет, чтобы сказать, что мы должны на это обратить особое внимание.
История четвертая: горы
„Мой муж, который в юности покорял вершины, решил теперь на старости лет вернуться к своему увлечению, – делится Таисия Михайловна. – И на полном серьезе продумывает нашу поездку в горы. Я и дочь пытаемся его отговорить, но он ни в какую. „Я мужик, я решил“, – все. Дочь рассказывает, что ее знакомый тоже поехал в горы, а потом два месяца у него были проблемы со здоровьем. Я боюсь, что так же будет и с мужем“.
Комментарий специалиста:
Если человек хочет покорять горы, то он должен быть готов к тому, что он может оттуда вообще не вернуться. Если нетренированный человек, который не занимается постоянно спортом или физкультурой, поднимется даже просто на несколько сот метров обычным шагом, то он получит массу осложнений, в том числе – смертельные. Я даже не говорю про пенсионеров. Поэтому, если ехать в горы, в район высокогорья, там, где есть разница по напряжению давления кислорода в воздухе, то у людей пожилого возраста, особенно если у них есть легочные заболевания, могут произойти смертельные осложнения.
Поэтому горы – очень опасно, и туда нужно ехать их покорять только подготовленным. Во-первых, нужно себя подготавливать физически. Во-вторых, нужно сходить к врачу, получить от него рекомендации. Если вы считаете, что ваш семейный врач не очень компетентен, есть дистантные возможности проконсультироваться у медицинских специалистов по высоте. Особенно если планируются серьезные восхождения.
К примеру, возьмем Тибет. Пока человек едет в поезде, ему накачивают кислород, потому что у него будет кислородное голодание, если его с непривычки привезут на высокогорье. На высоте 2500–3000 метров пульс настолько высокий, что человек устает, буквально пройдя километр.
История пятая: инфекции
„Моя дочь съездила в Испанию с ребенком, и там ребенок заболел, – рассказывает Светлана. – Его положили в больницу. Страховка покрыла расходы лишь частично, потому что якобы нужно было сделать прививку, а они не сделали. У знакомых ребенок после поездки в Турцию вообще по приезде в Эстонию скончался, спасти его не удалось. Вот и езди потом на курорты…“
Комментарий специалиста:
Действительно, съездив в Испанию или какую-то другую страну, где эпидемическая обстановка другая, можно хапануть какую-то инфекцию. Самая известная – это ковид, сейчас еще обезьянья оспа, есть и другие всякие инфекции. Надо смотреть, есть ли смысл, особенно – пожилому человеку, ехать туда, где есть опасная эпид-обстановка. Если говорить, например, про Африку, то при поездках в некоторые страны должны быть сделаны определенные прививки и так далее. То есть не только от ковида, но и от ряда других заболеваний – малярии и так далее.
Есть смысл перед путешествием, особенно – в далекие страны, и человек – не частый путешественник, посетить кабинет инфекционного врача, который так и называется: Reisimeditsiin. И проконсультироваться загодя. Можно себя таким образом подготовить вакцинациями к посещению той или иной страны – исходя из эпид-обстановки там и конкретных известных инфекционных форм заболеваний.
К любому путешествию нужно обязательно готовиться. Поедете неподготовленными – есть высокий риск получить проблему