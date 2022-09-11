Увидеть Мадрид и умереть: пенсионерка из Эстонии скончалась после возвращения из Испании. Что нужно знать всем путешественникам?

История первая: солнце

Учительница эстонского языка Алла Евгеньевна была вполне, как говорят знакомые, обеспеченным человеком. Зарплата у нее была приличной, она также принимала учеников на дому. Так что учительница могла себе позволить три недели отдыха в Испании.

„По возвращении оттуда она была весела и активна, – вспоминают знакомые, – и новость о том, что ее больше с нами нет, стала для нас всех ударом. Это было так неожиданно! Видимо, солнце делало свое дело исподтишка, ее кровь от жары сгустилась, и как итог – внезапно оторвавшийся тромб“.

Комментарий специалиста:

„Я не считаю, что виной всему жара или солнце, – говорит руководитель центра экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы доктор Василий Новак. – Если бы современные исследования подтверждали, что путешествия и смена географических поясов каким-то образом действует на рост смертности и заболеваемости, это было бы давно опубликовано. Но таких публикаций пока нет, и это все – просто предположения знакомых и близких данной женщины, которая, к сожалению, скончалась. Люди подсознательно связывают это с путешествием и думают, что это – из-за него. На самом деле, нет.

Разумеется, есть разные случаи, но если взять достоверную выборку, сколько было подобных случаев, то вы увидите, что никакой корреляции нет. Все данные по заболеваемости и смертности от тромбоэмболии уже изучены. Но есть важный фактор: перелет в самолете, долгое нахождение в сидячем положении у людей, которые не принимают препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты), риск тромбоэмболии действительно высокий. Поэтому путешественникам, у которых высокий риск тромбоэмболии, рекомендуется проводить антикоагуляционную терапию при перелетах. То есть если часами ноги находятся в неподвижном состоянии, риск возникновения тромбоэмболии очень высок. Но это не связано с тем, что она ездила в Испанию или другую жаркую страну. Можно поехать хоть на Северный полюс, риск тоже будет.