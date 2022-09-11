Лука Дончич установил еще один рекорд века на Евробаскете

Дончич стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач. 23-летний баскетболист стал первым игроком Евробаскета за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд.