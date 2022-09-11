11.09.2022, 11:01
Лука Дончич установил еще один рекорд века на Евробаскете
ФОТО: | Scanpix
Лидер сборной Словении Лука Дончич установил историческое достижение в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу с командой Бельгии, который состоялся 10 сентября в Берлине (Германия).
Дончич стал самым результативным игроком в составе победителей, набрав 35 очков, оформив пять подборов и отдав пять результативных передач. 23-летний баскетболист стал первым игроком Евробаскета за последние 30 лет, набравшим более 30 очков в трёх играх подряд.
В четвертьфинале Евробаскета-2022 сборная Словении встретится с победителем матча Украина – Польша, который состоится 11 сентября.
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