Литва проиграла Испании в 1/8 финала Евробаскета-2022 и завершила выступления на турнире

Встреча прошла в упорной борьбе. В концовке матча сборная Литвы имела возможность не только отыграться, но и выйти вперёд, однако Рокас Йокубайтис промахнулся трёхочковым броском. Подбор остался за Игнасом Браздейкисом и он сумел забить мяч из зоны, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм.

В дополнительной пятиминутке испанцы с первых же мгновений захватили инициативу и довели встречу до победы.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Лоренцо Браун, набравший 28 очков. Ещё 21 очко на свой счёт записал Вилли Эрнангомес. В составе сборной Литвы отличился форвард Миндаугас Кузминскас, записавший на свой счёт 18 очков. Ещё 17 очков набрал Игнас Браздейкис. По 15 очков в составе литовской сборной набрали Лукас Лекавичюс и Домантас Сабонис.

Сборная Испании оформила выход в четвертьфинал Евробаскета, где встретится с победителем пары Финляндия — Хорватия. Ранее в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу 2022 года вышли сборные Словении, Франции и Германии.

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