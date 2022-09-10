Королеву Елизавету II похоронят 19 сентября. Этот день в Великобритании будет выходным

Согласно информации на сайте британского правительства, день похорон будет объявлен выходным.

Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Сейчас гроб с ее телом находится в бальном зале замка. 11 сентября его доставят в Эдинбург, а 14 сентября — в Лондон.

Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, пишет „Би-би-си“.