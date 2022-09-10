За рубежом
10.09.2022, 20:15

Королеву Елизавету II похоронят 19 сентября. Этот день в Великобритании будет выходным

 
Eile lehvis Ühendkuningriigi lipp Westminster Abbey's pooles mastis. Samas kirikus toimub ka teenistus, millega jäetakse lahkunud valitsejaga hüvasti
Eile lehvis Ühendkuningriigi lipp Westminster Abbey's pooles mastis. Samas kirikus toimub ka teenistus, millega jäetakse lahkunud valitsejaga hüvasti
ФОТО: BEN STANSALL | AFP

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут 19 сентября, сообщил Букингемский дворец, пишет Meduza.

Согласно информации на сайте британского правительства, день похорон будет объявлен выходным.

Елизавета II умерла в шотландском замке Балморал 8 сентября в возрасте 96 лет. Сейчас гроб с ее телом находится в бальном зале замка. 11 сентября его доставят в Эдинбург, а 14 сентября — в Лондон.

Королеву похоронят в Вестминстерском аббатстве. На церемонию похорон будут приглашены главы государств со всего мира. Она будет транслироваться по телевидению, пишет „Би-би-си“.

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