ФОТО | Роман Фости выиграл полумарафон большого спортивного праздника

В спортивную программу Таллиннского марафона также входит молодежный забег Nike (5 км), который начался в 14:00, и осенний забег RIMI (10 км), который стартует в 17:00 В воскресенье в 9:00 состоится классический марафонский забег (42,2 км).

Фости преодолел дистанцию за 1:06,39 и опередил кенийца Ибрагима Мукунгу на 34 секунды. Третье место занял норвежец Магнус Сирнес Хьеллум, уступивший Фости 1,28.

Еще два эстонских бегуна вошли в первую десятку: Денис Шалкаускас был четвертым со временем 1:08,46, а Каупо Ууэтоа стал десятым (1:12,14).

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