10.09.2022, 16:12
Франция спаслась от вылета с ЧЕ, забив сверху за три секунды до конца основного времени
ФОТО: | Scanpix
Центровой сборной Франции по баскетболу Руди Гобер спас свою команду от вылета в матче 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2022 со сборной Турции, забив данк за три секунды до конца основного времени.
Баскетболист в составе своей команды стал самым результативным игроком, оформив дабл-дабл. На счету Гобера 20 очков и 17 подборов.
Сборная Франции одержала победу над Турцией со счётом 87:86. Команды не выявили сильнейшего по итогам основного времени, а в овертайме лучшими оказались французы. Таким образом, сборная Франции стала первым четвертьфиналистом Евробаскета-2022. В следующем круге ей предстоит сыграть с победителем пары Сербия — Италия, которые встретятся 11 сентября.