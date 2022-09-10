Совпадение или случайность? Сборной Словении на Евробаскете не предоставили раздевалку и подсунули пьяного водителя

Словенские баскетболисты приехали к арене в Берлине, где должен состояться матч 1/8 финала, но обнаружили, что им не предоставлена раздевалка, сообщает Gazzetta.gr. В течение 15 минут игроки наблюдали через окно за тренировкой сборной Франции, после чего пошли переодеваться прямо на площадке и начали свою тренировку.

Стоит отметить, что это не первый курьёзный случай, связанный со словенцами. На первый матч группового этапа команда была вынуждена добираться на такси, так как водитель автобуса находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 1 сентября командный автобус словенцев перед матчем со сборной Литвы долгое время не мог приехать на базу. В итоге в тренерском штабе команды приняли решение отправиться на матч на такси. Как рассказал в своих соцсетях капитан словенцев Горан Драгич, команда ждала автобус 20 минут, после чего было решено поймать такси.

По информации Novosti.rc, водитель автобуса словенской сборной в момент выезда на игру находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог управлять транспортным средством.

В рамках 1/8 финала Евробаскета-2022 Словения сыграет со сборной Бельгии. В случае победы словенцы попадут на победителя матча Украина — Польша.

Источник - Чемпионат

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