Правда ли, что Билл Клинтон планировал расчленение России на мелкие государства с угодными США режимами?
Много лет по литературе и онлайн-источникам гуляет речь, якобы произнесённая президентом США на закрытом совещании в 1995 году. Мы проверили, насколько она правдоподобна.
Из выступления, которое, как утверждается, состоялось 24 октября 1995 года на закрытом совещании Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США, можно выделить два наиболее ярких фрагмента.
1. „Используя промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачёва и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы“.
2. „В ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем:
— расчленение России на мелкие государства путём межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии;
— окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии;
— установление нужных нам режимов в оторвавшихся от России республиках.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна — США“.
Целиком или частично эту речь цитируют такие ресурсы, как ТАСС, „Независимая газета», официальный сайт КПРФ, Topwar, Km.ru, Newsland, Fishki.net, Pikabu и другие сайты. Она упоминается в учебниках академика РАН Л. В. Милова „История России. 1917–2009» и А. С. Барсенкова, А. И. Вдовина „История России XX — начала XXI века», а также в изданном РАН сборнике статей „Созидательная роль великой Победы». Доктор филологических наук Юрий Бегунов утверждает, что текст этой речи в своё время был роздан депутатам Государственной думы.
Объединённый комитет начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) — реальный орган планирования и управления Вооружённых сил США. Время от времени эти высшие офицеры, руководители основных ветвей вооружённых сил страны, судя по фотографиям, действительно встречаются с президентом. Однако не очень понятно, зачем Биллу Клинтону рассказывать перед генералами из третьего по значимости военного совещательного органа (после Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности), сколько было вывезено из России сырья, золота и драгоценных камней, как и признаваться в организации войн в Югославии. Впрочем, это субъективный взгляд. Давайте же обратимся к фактам.
1. На английском языке в открытых источниках (не считая переводов с русского) речь Клинтона отсутствует.
2. На сайте „Цифровая библиотека Клинтона“, где представлены документы за всё время правления американского президента, данных о подобном совещании также нет. И это притом, что периодически власти США рассекречивают целые блоки архивных документов, связанных с Клинтоном и Россией.
3. В различных источниках в качестве даты совещания указывается 24, 25 и, по некоторым данным, 26 октября 1995 года. Это явно не прибавляет достоверности.
4. Старейшие сохранившиеся упоминания речи Клинтона в печатных источниках — журналы „Русское самосознание» (1996) и орган ЦК КПСС „Диалог» (1997 год со ссылкой на номера газет „Огни Кавказа“ и „За СССР“, вышедшие в апреле и июне 1996 года соответственно, но отсутствующие в онлайн-архивах), а также информационный сборник „Безопасность» (1997). Вполне возможно, именно статья под названием „Мир и мы“ от 6 апреля 1996 года в региональной российской газете „Огни Кавказа“ и была первой ласточкой в этой многолетней истории. И потом ласточку подхватили в основном издания с социалистическим и патриотическим уклоном. Откуда у авторов маленького регионального российского издания мог внезапно оказаться доступ к, предположительно, секретному американскому документу — совершенно неясно.
5. В ноябре 2010 года экспертная комиссия, созданная по решению Учёного совета исторического факультета МГУ, пришла к выводу, что дальнейшее использование вышеупомянутого учебного пособия по истории профессоров Барсенкова и Вдовина при имеющихся в нём недостатках нецелесообразно. Среди таковых отмечалось большое количество „фактических неточностей, свидетельствующих о профессиональной небрежности авторов“. В частности, об отрывке из речи Билла Клинтона перед начальниками штабов было сказано: „Данная цитата сфабрикована. В полном списке выступлений Б. Клинтона такая речь отсутствует; она „цитировалась“ только в российской публицистике национал-патриотического толка“.
Таким образом, нет ни единого вызывающего доверия источника, который бы свидетельствовал в пользу подлинности речи президента США Билла Клинтона перед начальниками штабов в октябре 1995 года.
Итог: Фейк