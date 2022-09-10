Правда ли, что Билл Клинтон планировал расчленение России на мелкие государства с угодными США режимами?

Объединённый комитет начальников штабов (Joint Chiefs of Staff) — реальный орган планирования и управления Вооружённых сил США. Время от времени эти высшие офицеры, руководители основных ветвей вооружённых сил страны, судя по фотографиям , действительно встречаются с президентом. Однако не очень понятно, зачем Биллу Клинтону рассказывать перед генералами из третьего по значимости военного совещательного органа (после Совета национальной безопасности и Совета внутренней безопасности), сколько было вывезено из России сырья, золота и драгоценных камней, как и признаваться в организации войн в Югославии. Впрочем, это субъективный взгляд. Давайте же обратимся к фактам.

1. На английском языке в открытых источниках (не считая переводов с русского) речь Клинтона отсутствует.

2. На сайте „Цифровая библиотека Клинтона“, где представлены документы за всё время правления американского президента, данных о подобном совещании также нет. И это притом, что периодически власти США рассекречивают целые блоки архивных документов, связанных с Клинтоном и Россией.

3. В различных источниках в качестве даты совещания указывается 24, 25 и, по некоторым данным, 26 октября 1995 года. Это явно не прибавляет достоверности.

4. Старейшие сохранившиеся упоминания речи Клинтона в печатных источниках — журналы „Русское самосознание» (1996) и орган ЦК КПСС „Диалог» (1997 год со ссылкой на номера газет „Огни Кавказа“ и „За СССР“, вышедшие в апреле и июне 1996 года соответственно, но отсутствующие в онлайн-архивах), а также информационный сборник „Безопасность» (1997). Вполне возможно, именно статья под названием „Мир и мы“ от 6 апреля 1996 года в региональной российской газете „Огни Кавказа“ и была первой ласточкой в этой многолетней истории. И потом ласточку подхватили в основном издания с социалистическим и патриотическим уклоном. Откуда у авторов маленького регионального российского издания мог внезапно оказаться доступ к, предположительно, секретному американскому документу — совершенно неясно.

5. В ноябре 2010 года экспертная комиссия, созданная по решению Учёного совета исторического факультета МГУ, пришла к выводу, что дальнейшее использование вышеупомянутого учебного пособия по истории профессоров Барсенкова и Вдовина при имеющихся в нём недостатках нецелесообразно. Среди таковых отмечалось большое количество „фактических неточностей, свидетельствующих о профессиональной небрежности авторов“. В частности, об отрывке из речи Билла Клинтона перед начальниками штабов было сказано: „Данная цитата сфабрикована. В полном списке выступлений Б. Клинтона такая речь отсутствует; она „цитировалась“ только в российской публицистике национал-патриотического толка“.

Таким образом, нет ни единого вызывающего доверия источника, который бы свидетельствовал в пользу подлинности речи президента США Билла Клинтона перед начальниками штабов в октябре 1995 года.