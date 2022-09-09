ФОТО | В Нарве министр Рийна Солман отметила лучших предпринимателей и деятелей культуры Ида-Вирумаа

Вручение грамот состоялось сегодня на открытии Бизнес-дня „Сотворчество“ в нарвском творческом центре OBJEKT. По словам министра Рийны Солман, новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva. „Особенно я хотела бы отметить ряд людей и предприятий, благодаря которым жизнь в Нарве становится лучше и в регионе создается благоприятная среда для зарождения и развития новых идей“, — сказала министр.