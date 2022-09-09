Новости Ида-Вирумаа
09.09.2022, 20:43

ФОТО | В Нарве министр Рийна Солман отметила лучших предпринимателей и деятелей культуры Ида-Вирумаа

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ФОТО: Patrik Tamm | Station Narva

На Бизнес-дне, состоявшемся сегодня в рамках фестиваля Station Narva, министр государственного управления Рийна Солман вручила почетные грамоты активным предпринимателям и деятелям культуры Нарвы и Ида-Вирумаа. Признание получили 13 организаций и частных лиц, которые внесли весомый вклад в развитие региона.

Вручение грамот состоялось сегодня на открытии Бизнес-дня „Сотворчество“ в нарвском творческом центре OBJEKT. По словам министра Рийны Солман, новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva. „Особенно я хотела бы отметить ряд людей и предприятий, благодаря которым жизнь в Нарве становится лучше и в регионе создается благоприятная среда для зарождения и развития новых идей“, — сказала министр.

Почетными грамотами награждены:

  • Центр творчества и предпринимательства OBJEKT за развитие предпринимательства в уезде

  • День обсуждений BAZAR за продвижение в уезде культуры выражения мнений

  • Центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva за обогащение культурного пространства уезда

  • Музыкальный клуб Art Club Ro-Ro за многолетнюю и насыщенную деятельность в качестве музыкального клуба и предприятия

  • Туристический кластер Ида-Вирумаа за развитие в уезде сотрудничества в области туризма

  • Творческий кластер Ида-Вирумаа и Вируский фонд кино за продвижение творческого предпринимательства в уезде

  • Центр VitaTiim за продвижение неформального образования и работы с молодежью

  • Газета Põhjarannik/“Северное побережье“: за развитие качественной двуязычной журналистики в уезде

  • Фестиваль Дни оперы в Нарве за постоянное развитие фестиваля в Нарве

  • Нарвский Дом эстонского языка за сотрудничество и развитие общественных проектов в уезде

  • Школа программирования Edukoht за продвижение ИТ-образования для детей и молодежи

  • Нарвский городской симфонический оркестр за то, что долгие годы самоотверженно продвигает в регионе профессиональную музыкальную культуру

  • Команда фестиваля Station Narva за организацию международного фестиваля и формирование сетей сотрудничества в уезде и по всей Эстонии

Главной темой Бизнес-дня Station Narva, который продлился сегодня до 18:00, стало сотрудничество в различных областях, благодаря которому рождаются творческие и технологические решения и новые бизнес-модели. Мероприятие является частью фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который проходит на этой неделе в Нарве.

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