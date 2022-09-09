ФОТО | В Нарве министр Рийна Солман отметила лучших предпринимателей и деятелей культуры Ида-Вирумаа(5)
На Бизнес-дне, состоявшемся сегодня в рамках фестиваля Station Narva, министр государственного управления Рийна Солман вручила почетные грамоты активным предпринимателям и деятелям культуры Нарвы и Ида-Вирумаа. Признание получили 13 организаций и частных лиц, которые внесли весомый вклад в развитие региона.
Вручение грамот состоялось сегодня на открытии Бизнес-дня „Сотворчество“ в нарвском творческом центре OBJEKT. По словам министра Рийны Солман, новые идеи и дружеские отношения рождаются именно в такой свободной и приятной атмосфере, какая царит в осенней Нарве на официальных и неофициальных мероприятиях фестиваля Station Narva. „Особенно я хотела бы отметить ряд людей и предприятий, благодаря которым жизнь в Нарве становится лучше и в регионе создается благоприятная среда для зарождения и развития новых идей“, — сказала министр.
Почетными грамотами награждены:
Центр творчества и предпринимательства OBJEKT за развитие предпринимательства в уезде
День обсуждений BAZAR за продвижение в уезде культуры выражения мнений
Центр исполнительских искусств Vaba Lava Narva за обогащение культурного пространства уезда
Музыкальный клуб Art Club Ro-Ro за многолетнюю и насыщенную деятельность в качестве музыкального клуба и предприятия
Туристический кластер Ида-Вирумаа за развитие в уезде сотрудничества в области туризма
Творческий кластер Ида-Вирумаа и Вируский фонд кино за продвижение творческого предпринимательства в уезде
Центр VitaTiim за продвижение неформального образования и работы с молодежью
Газета Põhjarannik/“Северное побережье“: за развитие качественной двуязычной журналистики в уезде
Фестиваль Дни оперы в Нарве за постоянное развитие фестиваля в Нарве
Нарвский Дом эстонского языка за сотрудничество и развитие общественных проектов в уезде
Школа программирования Edukoht за продвижение ИТ-образования для детей и молодежи
Нарвский городской симфонический оркестр за то, что долгие годы самоотверженно продвигает в регионе профессиональную музыкальную культуру
Команда фестиваля Station Narva за организацию международного фестиваля и формирование сетей сотрудничества в уезде и по всей Эстонии
Главной темой Бизнес-дня Station Narva, который продлился сегодня до 18:00, стало сотрудничество в различных областях, благодаря которому рождаются творческие и технологические решения и новые бизнес-модели. Мероприятие является частью фестиваля музыки и городской культуры Station Narva, который проходит на этой неделе в Нарве.