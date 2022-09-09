Европейская сборная согласилась сыграть товарищеский матч со сборной России по футболу

Федерация футбола Боснии и Герцеговины приняла предложение Российского футбольного союза (РФС) о проведении контрольного поединка. Встреча состоится 19 ноября в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сборная Боснии и Герцеговины стала первой европейской сборной, которая после начала полномасштабного вторжения в Украину согласилась сыграть с Россией.

Помимо этого в России обьявили об проведении товарищеских матчей с Кыргызстаном и Ираном.

Ранее УЕФА отстранил российскую сборную от стыковых матчей в рамках отборочного этапа на чемпионат мира по футболу 2022, а российским клубам организация запретила принимать участие в еврокубках.