ИСТОРИЯ | Предок королевы Елизаветы II был генерал-губернатором Таллинна

Эта история впервые была опубликована 19 октября 2006 года.

XVIII век был эпохой, когда династические связи и статус имели гораздо больший вес, чем национальная принадлежность. Ряд европейских, особенно немецких, дворян оказались на службе у России, в которую тогда входили и балтийские провинции. И наоборот, многие остзейские немцы поступали на военную службу в Пруссию, Австрию или другие страны - это было само собой разумеющимся деянием, не вызывавшим со стороны России недовольства или обвинений в отсутствии лояльности или предательстве. Династическая связь Российской империи с Гольштинским герцогством привела герцога Гольштейн-Бека на должность губернатора Ревеля (Таллинна) и эстонских земель.

Петер Август Фридрих фон Гольштейн-Бек состоит в родстве со многими аристократическими и королевскими семьями Европы. Потомки Гольштейн-Бека от первого брака есть среди членов королевских семей Дании, Норвегии, Швеции, Греции, России (Александр III и Николай II) и Англии. Еще по одной линии его родственниками являются английские короли Эдуард VII, Георг V, Георг VI и королева Елизавета II.

По прямой мужской линии, будучи правнуком короля Дании Кристиана IX, потомком Гольштейн-Бека был также и муж королевы Великобритании - принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский.

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Герцог Петер Август Фридрих фон Гольштейн-Бек родился 7 декабря 1697 года (по другим источникам - 1696 года). Он был младшим сыном Фридриха Людвига, герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургского, и Луизы Шарлотты, герцогини Августсбургской.

Сначала молодой принц служил полковником в армии ландграфа Гессен-Кассельского, но при посредничестве матери Петера императрица Анна Иоанновна приняла его на российскую военную службу в том же чине и поручила ему командование полком.