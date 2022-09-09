Эстонская спортсменка стала гражданкой США

Грете Гриффин родом из Тюри, в 2012 году она уехала учиться в США и там познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (НФЛ) Робертом Гриффином III.

У 29-летней Греты Гриффин (девичья фамилия Шадейко) и Роберта Гриффина III есть две дочери, Глория (2017) и Гамея (2019). Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, в середине июля поделилась радостной новостью о том, что она ждет третьего ребенка.