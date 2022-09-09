09.09.2022, 17:50
Эстонская спортсменка стала гражданкой США(6)
ФОТО: | Erakogu
Футболист национальной футбольной лиги Роберт Гриффин III сообщил в социальных сетях, что его жена-эстонка Грета Гриффин получила гражданство США.
„Отличные новости! Моя жена теперь гражданка США!“ — сообщил футболист в Twitter.
Грете Гриффин родом из Тюри, в 2012 году она уехала учиться в США и там познакомилась со своим будущим мужем, игроком Американской профессиональной футбольной лиги (НФЛ) Робертом Гриффином III.
У 29-летней Греты Гриффин (девичья фамилия Шадейко) и Роберта Гриффина III есть две дочери, Глория (2017) и Гамея (2019). Эстонская семиборка Грете Гриффин, которая замужем за американским профессиональным спортсменом Робертом Гриффином III, в середине июля поделилась радостной новостью о том, что она ждет третьего ребенка.