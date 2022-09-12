Одна фотография сломала жизнь тренеру. „У вас все хорошо, но приходит кто-то со стороны и говорит: нет, у вас все плохо!“

Арви Аавик, бывший олимпиец, а ныне так же бывший главный тренер женской сборной по борьбе до 20 лет, за последний год прошел через ад, который он сам называет чистилищем. „В этом вся жизнь. Где-то есть холмы, долины, повороты, и это не хорошо и не плохо, это часть пути. Иногда приходится прорываться через болото, но жизнь одна, и нет смысла излишне драматизировать, — признается он. - Единственное, что произошло за тот год, это то, что я стал еще сильнее. Мы все стали“.