ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (198-й день) | Обстрелы Харькова, украинские войска приближаются к Купянску(28)
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Минобороны Эстонии: российские военные цели на паузе
Заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны полковник Март Вендла сообщил, что украинские войска в ближайшее время могут достичь Купиянска, стратегически важного железнодорожного и транспортного узла. „Перегруппировка россиян для обороны Херсона привела к сокращению сил в районе Харькова. За пару дней было возвращено столько территории, сколько Россия заняла за два месяца. Атака проходит тактически очень хорошо“.
В подконтрольной РФ администрации оккупированной части Харьковской области признали потерю Балаклеи
„Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее]… там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах“, — заявил глава оккупационной администрации Виталий Ганчев.
Зеленский: с 1 сентября Украина освободила более 1000 квадратных километров своей территории
Вооруженные силы Украины, ведущие масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, с начала осени освободили десятки населенных пунктов на территории более тысячи квадратных километров. Об этом в обращении к нации по итогам 197-го дня войны в Украине заявил президент страны Владимир Зеленский. „В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил!“ — сказал он.
C 12 сентября приостанавливается упрощенный визовый режим с Россией
Совет ЕС официально подтвердил, что решение о приостановке упрощения визового режима с Россией вступит в силу 12 сентября. Решение приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз, говорится в пресс-релизе.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выступил с обращением, где требует немедленно остановить боевые действия у Запорожской АЭС.
По его словам, энергетическая инфраструктура, питающая Энергодар, была разрушена в результате обстрела городской ТЭЦ. Теперь в Энергодаре нет воды, электричества и канализации. Восстановление внешнего электроснабжения ЗАЭС — маловероятно. МАГАТЭ заявляет, что операторы АЭС рассматривают остановку единственного оставшегося работающего реактора. После этого вся электростанция будет полностью зависеть от аварийных дизель-генераторов. Гросси призывает к немедленному прекращению всех обстрелов. По его словам, необходимо немедленного создать зону ядерной безопасности в этом районе. Это единственный способ гарантировать, что не произойдет авария, - сообщил ТК „Осторожно новости“.
Глава областной госадминистрации Олег Синегубов опубликовал в телеграм-канале фотографии последствий обстрела Харькова
По словам Синегубова, город, по предварительным данным, обстреляли из РСЗО „Ураган“. Повреждены жилые дома и учебные заведения, написал он. Ранены 14 человек, в том числе трое детей — 3, 11 и 15 лет.
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