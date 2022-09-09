ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (198-й день) | Обстрелы Харькова, украинские войска приближаются к Купянску

Минобороны Эстонии: российские военные цели на паузе

Заместитель начальника Генерального штаба Сил обороны полковник Март Вендла сообщил, что украинские войска в ближайшее время могут достичь Купиянска, стратегически важного железнодорожного и транспортного узла. „Перегруппировка россиян для обороны Херсона привела к сокращению сил в районе Харькова. За пару дней было возвращено столько территории, сколько Россия заняла за два месяца. Атака проходит тактически очень хорошо“.

В подконтрольной РФ администрации оккупированной части Харьковской области признали потерю Балаклеи

„Сложная гуманитарная обстановка [в Балаклее]… там идут ожесточенные бои. Балаклея нами, по сути, не контролируется. Там предпринимаются попытки выбить украинские силы, но там ожесточенные бои и наши войска сдерживают на подступах“, — заявил глава оккупационной администрации Виталий Ганчев.

Зеленский: с 1 сентября Украина освободила более 1000 квадратных километров своей территории

Вооруженные силы Украины, ведущие масштабное контрнаступление на юге и востоке страны, с начала осени освободили десятки населенных пунктов на территории более тысячи квадратных километров. Об этом в обращении к нации по итогам 197-го дня войны в Украине заявил президент страны Владимир Зеленский. „В рамках продолжающихся оборонных операций наши герои освободили уже десятки населенных пунктов. И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с 1 сентября освобождено более тысячи квадратных километров нашей территории. Спасибо всем, кто это обеспечил!“ — сказал он.

C 12 сентября приостанавливается упрощенный визовый режим с Россией

Совет ЕС официально подтвердил , что решение о приостановке упрощения визового режима с Россией вступит в силу 12 сентября. Решение приведет к увеличению визового сбора с 35 до 80 евро, необходимости предоставления дополнительных документов, увеличению сроков оформления виз и более строгим правилам выдачи многократных виз, говорится в пресс-релизе.