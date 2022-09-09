За рубежом
09.09.2022, 10:15

„Россия заплатит очень большую цену“. Директор ЦРУ назвал войну РФ против Украины провалом Путина и предупредил о последствиях

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Владимир Путин
Владимир Путин
ФОТО: TASS HOST PHOTO AGENCY | via REUTERS

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс назвал полномасштабное вторжение России в Украину провалом главы Кремля Владимира Путина. Он уверен, что „спецоперация“ может стать одной из самых значительных ошибок президента РФ.

Соответствующие заявления высокопоставленный представитель американской разведки сделал на конференции по кибербезопасности в Вашингтоне, передает „Обозреватель“ со ссылкой на „Голос Америки“.

„До сих пор трудно рассматривать послужной список войны – послужной список Путина – как что-то иное, кроме провала“, – сказал директор ЦРУ.

Он добавил, что за это Россия „заплатит очень высокую цену“. Речь идет не только о военной сфере, но и экономической. Долгосрочный ущерб был нанесен целым поколениям россиян.

„Думаю, Путин делает ставку на то, что он будет жестче, чем украинцы, европейцы и американцы. Путин всегда считал, что у нас „синдром дефицита внимания“ и мы будем отвлекаться.

Путин так же ошибается в этой ставке, как он был глубоко неправ в своих предположениях еще в феврале о воле украинцев к сопротивлению и воле Запада, Соединенных Штатов и всех наших партнеров поддерживать украинцев“, – добавил Бернс.

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