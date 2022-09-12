Как сэкономить деньги на покраске дома?
Каждый, кто хоть раз в жизни красил дом, хорошо знает, насколько это сложная и дорогая работа. Делимся советом, как можно существенно сэкономить на покраске дома.
Знаете ли вы, что в Скандинавских странах, где с давних времен дома традиционно строят из дерева, для наружных фасадных работ уже практически не используется неокрашенная строительная древесина? Более того, там уже десятки лет назад поняли, что использование вагонки, окрашенной промышленным способом, дает значительную экономию денег и времени. В Эстонии такой подход до сих пор является скорее исключением, чем правилом.
Покраска дома — это большая работа, требующая времени и денежных средств, и выполнять ее, как правило, можно только в ограниченный период, а не круглый год. Необходимо установить леса или арендовать подъемник. Нужно выбрать подходящую погоду для покраски и скрестить пальцы, чтобы такая погода простояла подольше. Неожиданный ливень может остановить работу и испортить результат. Даже если все идет хорошо, результат может быть неравномерным, потому что при покраске вручную невозможно добиться качества вагонки, окрашенной промышленным способом.
Экономия на стоимости покраски дома складывается из нескольких составляющих. Действительно, вагонка с заводской покраской дороже неокрашенного материала. Однако если к стоимости материала добавить также и стоимость отделочных средств и затрат на работу (например, более длительное время аренды погрузчика и строительных лесов и т. д.), экономия денежных средств уже удваивается в пользу окрашенной вагонки. Кроме того, вы сэкономите время, потому что покраска дома — это трудоемкая работа, которую можно выполнить только в ограниченное время при подходящей погоде.
Промышленная покраска проходит в помещениях
Основное преимущество промышленной покраски заключается в том, что она выполняется в контролируемых помещениях, где поддерживается равномерная температура и влажность и нет пыли. Обеспечена также равномерная толщина слоя краски, чего при покраске вручную не может добиться даже самый опытный маляр. Кроме того, слой краски, нанесенный в контролируемых заводских условиях, более прочный и качественный, а значит, результат будет лучше и сохранится надолго.
Так, на покрасочном заводе Natural värvimistehas в Коэру, Ярвамаа, производят вагонку для наружной и внутренней отделки, ограничительные планки, подшивную доску, штакетник и террасную доску. Можно выбрать разные цветовые типы и оттенки.
Промышленно окрашенную вагонку можно устанавливать в любое время года. После установки окрашенного материала необходимо закрасить головку крепления вагонки и прокрасить торцы доски. Это убережет деревянный материал от проникновения влаги. Результат будет лучше, чем при покраске вручную, и в целом строительные работы займут меньше времени, что опять же означает экономию денежных средств.
Деревянная внешняя обшивка тоже нуждается в уходе
Как и в случае с окрашенным вручную деревом, материал, окрашенный в заводских условиях, требует ухода. В случае загрязнения деревянную вагонку следует постоянно очищать. Это можно сделать с помощью рекомендованного производителем краски моющего средства, воды и мягкой губки или тряпки.
Золотое правило – с вагонкой не должна соприкасаться растительность. Поэтому не стоит разбивать клумбы слишком близко к деревянным стенам, а также пускать по стенам вьющиеся растения. На доме обязательно должна быть установлена водосточная система, иначе дождевая вода будет забрызгивать деревянный фасад и быстро его испортит.
Каждый дом время от времени нуждается в перекраске. Как часто это нужно делать, зависит не только от качества покраски, но и от используемого средства отделки. Интервал обслуживания поверхностей, покрытых прозрачными красками, составляет 3-5 лет, полупрозрачными красками – до 7 лет, а поверхности, покрытые непрозрачными красками, нуждаются в перекрашивании каждые 15 лет. Здесь также необходимо учитывать условия конкретного объекта. Если дом расположен во влажном месте (например, у водоема) или если какая-либо из наружных стен подвергается воздействию прямых солнечных лучей, интервал обслуживания окрашенных стен может быть короче.