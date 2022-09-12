Как сэкономить деньги на покраске дома?

Знаете ли вы, что в Скандинавских странах, где с давних времен дома традиционно строят из дерева, для наружных фасадных работ уже практически не используется неокрашенная строительная древесина? Более того, там уже десятки лет назад поняли, что использование вагонки, окрашенной промышленным способом, дает значительную экономию денег и времени. В Эстонии такой подход до сих пор является скорее исключением, чем правилом.

Покраска дома — это большая работа, требующая времени и денежных средств, и выполнять ее, как правило, можно только в ограниченный период, а не круглый год. Необходимо установить леса или арендовать подъемник. Нужно выбрать подходящую погоду для покраски и скрестить пальцы, чтобы такая погода простояла подольше. Неожиданный ливень может остановить работу и испортить результат. Даже если все идет хорошо, результат может быть неравномерным, потому что при покраске вручную невозможно добиться качества вагонки, окрашенной промышленным способом.

Экономия на стоимости покраски дома складывается из нескольких составляющих. Действительно, вагонка с заводской покраской дороже неокрашенного материала. Однако если к стоимости материала добавить также и стоимость отделочных средств и затрат на работу (например, более длительное время аренды погрузчика и строительных лесов и т. д.), экономия денежных средств уже удваивается в пользу окрашенной вагонки. Кроме того, вы сэкономите время, потому что покраска дома — это трудоемкая работа, которую можно выполнить только в ограниченное время при подходящей погоде.

Промышленная покраска проходит в помещениях