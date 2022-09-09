Эстонские футболисты в еврокубках: двое стартовали в Лиге Европы, трое попробовали свои силы в Лиге конференций

Домашний клуб Карла Якоба Хейна „Арсенал“ выиграл у клуба Кароля Метса „Цюриха“ со счетом 2:1. Маркиньос вывел гостей вперед на 16-й минуте. В конце первого тайма Мирлинд Крюэзиу с пенальти сравнял счет. Удар Эдвард Нкетиа на 62-й минуте принес „Арсеналу“ три очка.

Метс и Хейн провели игру на скамейке запасных и на поле не вышли.

Несколько эстонских футболистов в Лиге конференций

Домашние клубы трех эстонских футболистов в четверг сыграли в Лиге конференций УЕФА. Власий Синявский и его чешский клуб „Словацко“ сыграл с белградским „Партизаном“. Команды победителя не выявили и сыграли в ничью 3:3.

„Словацко“ быстро повел в счете 2:0 благодаря дублю Яна Калабиски к 19-й минуте. Спустя три минуты Кристиан Белич получил красную карточку и оставил гостей в меньшинстве. Однако во втором тайме „Партизану“ удалось переломить ход встречи: благодаря дублю Диабате и голу Рикарду Гомиша на 62-й минуте гости повели в счете 3:2. Либор Козак спас „Словацко“ от поражения на 83-й минуте. Синявский вышел на замену на 67-й минуте.

В Лондоне состоялась игра между местным „Вест Хэмом“ и румынским клубом Йоонаса Тамма „ФКСБ“. Благодаря голу Андрея Корди в первом тайме румынский клуб вышел вперёд. Во во втором тайме „Вест Хэм“ пришёл в себя и стал играть агрессивнее.

Джаррод Боуэн сравнял счет с пенальти на 68-й минуте. На 75-й минуте Эмерсон вывел хозяев вперед, на 90-й Майкл Антонио установил окончательный счет в матче 3:1. Тамм отыграл всю встречу.

В Швейцарии „Базель“ встречался клубом Никиты Баранова, ереванским „Пюником“. „Базель“ выиграл игру со счетом 3:1. Дариан Малес вывел швейцарский клуб вперед на 23-й минуте, а через четыре минуты Артак Дашян сравнял счёт. Однако дубль Воутера Бургера во втором тайме принес „Базелю“ победу. Баранов не вышел на поле.