Новый британский монарх взял имя Карл III(6)
Новый британский монарх, сын Елизаветы II, взял имя Карл III. Об этом 8 сентября сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в обращении к британцам.
„Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства — Его Величеству королю Карлу III“, — приводит ее слова CNN.
Она подчеркнула, что жители страны скорбят вместе с королем о потере его матери.
„И пока мы скорбим, мы должны объединиться как народ, чтобы поддержать его“, — добавила Трасс.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября.
Новым монархом стал ее старший сын Чарльз. Он назвал смерть своей матери моментом огромной печали. Как отметили в Букингемском дворце, он останется в четверг в Балморале, вернется в Лондон 9 сентября.
По информации The Sun, государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти.
Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, напоминают „Известия“.