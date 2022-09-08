Новый британский монарх взял имя Карл III

„Сегодня корона переходит, как это происходило уже более тысячи лет, к нашему новому монарху, нашему новому главе государства — Его Величеству королю Карлу III“, — приводит ее слова CNN.

Она подчеркнула, что жители страны скорбят вместе с королем о потере его матери.

„И пока мы скорбим, мы должны объединиться как народ, чтобы поддержать его“, — добавила Трасс.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 97-м году жизни 8 сентября.

Новым монархом стал ее старший сын Чарльз. Он назвал смерть своей матери моментом огромной печали. Как отметили в Букингемском дворце, он останется в четверг в Балморале, вернется в Лондон 9 сентября.

По информации The Sun, государственные похороны Елизаветы II состоятся на 10-й день после ее смерти.

Елизавета II царствовала более 70 лет и стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании, напоминают „Известия“.