Поединки Александра Усика - за титулы, Украину и Крым

По поводу своих карьерных целей Александр категоричен: „Я стану абсолютным чемпионом мира“. Но произойдет это не в этом году, потому что даже если переговоры о бое с Фьюри и идут, не факт, что они завершатся до конца 2022-го.

Он также считает, что для Джошуа это поражение не означает конец карьеры. „Проиграл человек, что тут такого? Это же не смерть. Это просто небольшая остановка, чтобы сделать какую-то домашнюю работу. Каждая тяжелая минута нашей жизни нам нужна, чтобы мы понимали, как дальше идти, как пытаться быть сильным, как не сдаваться“.

Эпизод с тем, как Джошуа выбросил пояса с ринга после поражения, Усик комментирует с пониманием: „Я не могу сказать, что его поведение было плохим. Оно было эмоциональным. Парень много работал, сменил тренерский штаб - и проиграл. Чаша перелилась, и он начал разговаривать. Но у меня на него нет злости. Тем более он потом с уважением сказал „Все нормально“.

„Классно, когда ты побеждаешь. Думаю, это была такая небольшая мотивация для каждого из нас, - говорит Александр Усик о победе над Джошуа. - Сейчас, когда в нашей стране идут боевые действия, одной из моих целей было немного порадовать людей, чтобы они внутренне переключились и порадовались такой общей радости и победе Украины“.

Несколько месяцев назад Фьюри объявил об окончании карьеры. Но сейчас заявления, которые звучат и от самого „Цыганского короля“, и от представителей его команды, позволяют предположить, что он может изменить свое решение. То, что переговоры идут, подтверждает и сам Усик.

Чемпион вернулся в Украину, и, как говорит он в интервью Би-би-си, не собирается ее покидать. Тем более, что очевидный повод для долгосрочного выезда из Украины, бой против обладателя чемпионского пояса WBC - единственного, которого недостает в коллекции Усика до звания абсолютного чемпиона мира - еще одного британца Тайсона Фьюри, в ближайшее время не состоится.

После окончания боя: Джошуа выбрасывал за канаты чемпионские пояса, пытался что-то прокричать Усику. Усик же был настолько уставшим, что у него не хватило сил на традиционный гопак, который он исполняет в ринге после победных боев. Но он не считает, что Джошуа пытался его обидеть.

„В этом году [бой] точно не состоится, - говорит Усик. - У меня все слава Богу, нет никаких травм, но есть старые повреждения, которые дали о себе знать. Их сейчас нужно вылечить, и восстановление после этого займет примерно полтора-два месяца. Я просто физически сейчас не смогу подготовиться“.

После боя с Джошуа Александр сказал, что либо будете боксировать с Фьюри, либо не будете боксировать вообще. Означает ли это, что если Фьюри действительно решит окончить карьеру, то и Усик уйдет на пенсию?

„Посмотрим, - отвечает он. - С Тайсоном Фьюри или с Деонтеем Уайлдером еще можно побоксировать. А больше я не вижу интереса… Смотрите, вся работа, которую я делаю в своем тренировочном лагере, - она очень нелегкая, и психологически, и физически. Я не вижу семью по полгода. Это все очень тяжело. Я уже столько раз выходил в ринг, что уже не очень хочется быть, как Феникс, который сгорает и рождается, сгорает и рождается... Хочется отбоксировать пару поединков каких-то крутых, больших... Не размениваться. Пару таких высоких поединков - и работать в другом направлении“.

Два Усика

Александр Усик очень высокого мнения о президенте Украины. „Знаете, что мне очень нравится в нашем президенте? Что он борется до конца. Он не убежал, а остался и сказал: „Я буду с народом“. Это очень мотивирует, - говорит Усик. - Вот был бы кто-то другой - он бы где-то свалил по кустам и все. А этот остался и до конца остается со своим народом, и работает. Это мотивирует, потому что когда человек идет впереди и ведет за собой - это лидер. А не стоит сзади и погоняет кнутом: „Давайте, идите“.