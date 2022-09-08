В зеленой зоне Вормси в Ласнамяэ откроется учебная тропа

Учебная тропа Вормси, подготовленная в рамках пилотного проекта, создана с использованием существующих плодовых деревьев и троп – у деревьев установят таблички с информацией, а тропинки покроют мульчей. Это решение будут развивать с привлечением местных жителей, что даст возможность увидеть, как население района относится к подобным природным тропам.

„Экологичные решения не только способствуют сокращению проблем в области окружающей среды, но часто являются более экономичными и улучшают здоровье и благополучие горожан. Радостно, что пилотный проект по созданию уникальной учебной тропы, в основе которого экологичный подход, реализуется именно в Ласнамяэ“, - сказала старейшина района Ласнамэя Юлианна Юрченко.

В субботу, 10 сентября, все заинтересованные смогут поучаствовать в бесплатных учебных экскурсиях. В 12:00 поход на эстонском языке проведут историк Пеэтер Пихлак и городской эколог Тийна Элвисто. В 13:30 начнется экскурсия на русском языке, которую проведут историк Йосеф Кац и городской эколог Тийна Элвисто. Начало в зеленой зоне Вормси у деревянного инфо-стенда (Вормси, 5, напротив центра „Ляэнемере“).

Экскурсии по зеленой зоне и развитие территории проходит в рамках внешнего проекта GoGreenRoutes, который координирует Таллиннский центр стратегического управления в сотрудничестве с Таллиннским университетом и районной управой Ласнамяэ. Целью проекта GoGreenRoutes является посредством применения экологичных решений подчеркнуть значимость природных и культурных особенностей парка Вормси. Парк должен стать ухоженным и разнообразным, доступным и приятным местом для проведения свободного времени для всех жителей района. Деятельность проекта направлена на рост осознанности в области окружающей среды, создание обучающей среды и продвижение здорового образа жизни.