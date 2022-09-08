Скончалась королева Елизавета II
Скончалась королева Великобритании Елизавета II. Она умерла в своей шотландской резиденции в Балморале на 97-м году жизни.
Сегодня утром стало известно об ухудшении здоровья Елизаветы II. В Букингемском дворце была отменена традиционная смена караула, а в шотландскую резиденцию приехали все близкие королевы.
Елизавета II на протяжении 70 лет твердо правила Британией, проведя страну сквозь все перемены и завоевав уважение и восхищение во всем мире.
Большинство живущих сегодня в Великобритании и странах Содружества наций людей родились и прожили всю жизнь в эпоху ее правления.
Эпоха эта началась в 1952 году и получила название Новой Елизаветинской эры. Сегодня она завершилась.
Как говорится в заявлении Букингемского дворца, „королева мирно скончалась сегодня днем в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале этим вечером, а завтра вернутся в Лондон“.
Флаг над Букингемским дворцом был приспущен. Вслед на за ним опускаются флаги по всей стране. После объявления о смерти королевы перед воротами дворца собрались сотни людей. Многие из них плачут.
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, выступившая с короткой речью на Даунинг-стрит, отметила что „все мы глубоко опечалены“ новостью о кончине королевы, и это стало „огромным потрясением для всего нашего народа и мира в целом“.
Трасс назвала королеву „тем самым краеугольным камнем, на котором была построена современная Великобритания“, добавив, что именно благодаря Елизавете II эта страна стала по-настоящему великой. Она также подчеркнула, что королева служила для нее и многих британцев источником вдохновения.
„Ее преданность долгу - пример для всех нас“, - отметила премьер-министр.
Время траура
Королева оставила после себя большую и преданную семью. У нее четверо детей - Чарльз, Анна, Эндрю и Эдвард, а также 8 внуков и 12 правнуков. После того, как принц Чарльз стал королем, первым в очереди на престол оказался его сын принц Уильям.
Совсем недавно семью объединило еще одно печальное событие - смерть супруга королевы принца Филиппа. Теперь им предстоит новый траур. Все официальные мероприятия с участием членов королевской семьи будут на время отложены, а флаги над королевскими резиденциями и британскими военными объектами в самой стране и за ее пределами останутся приспущенными.
Елизавета была монархом в четырнадцати независимых государствах: Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских Островах, Белизе, Гренаде, Канаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Китсе и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых Островах, Тувалу, Ямайке. Ее царствование началось 6 февраля 1952 года, после смерти отца, Георга VI и продлилось 70 лет. За это время Великобритания сменила 16 премьер-министров, Елизавета всходила на престол в эпоху Уинстона Черчилля, а несколько дней назад утвердила в качестве главы кабинета министров Лиз Трасс.
Новым монархом Великобритании согласно протоколу должен стать 73-летний сын Елизаветы - Чарльз.