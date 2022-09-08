ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (197-й день) | Украина планирует освободить Херсон, в Харьковской области ВСУ прорвали оборону

Украинцы воспользовались переброской российских сил на юг, чтобы ударить в районе Балаклеи - ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке-анализе пишет, что украинская армия, по всей видимости, воспользовалась переброской российских сил на юг, в Херсонскую область, чтобы ударить в районе Балаклеи.

„Российские источники утверждают, что российские войска начали переброску подкреплений в этот район, чтобы отбить наступление украинцев, а российская группировка в этом районе, скорее всего, была ослаблена из-за предшествовавшей переброски сил на захват оставшейся территории Донецкой области и на поддержку южного направления“, - пишут аналитики института.

По оценке ISW, основанной на сообщениях многих источников, украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 км и отвоевать территорию примерно в 400 кв.км.

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