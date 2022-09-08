ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (197-й день) | Украина планирует освободить Херсон, в Харьковской области ВСУ прорвали оборону
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украинцы воспользовались переброской российских сил на юг, чтобы ударить в районе Балаклеи - ISW
Американский Институт изучения войны (ISW) в ежедневной сводке-анализе пишет, что украинская армия, по всей видимости, воспользовалась переброской российских сил на юг, в Херсонскую область, чтобы ударить в районе Балаклеи.
„Российские источники утверждают, что российские войска начали переброску подкреплений в этот район, чтобы отбить наступление украинцев, а российская группировка в этом районе, скорее всего, была ослаблена из-за предшествовавшей переброски сил на захват оставшейся территории Донецкой области и на поддержку южного направления“, - пишут аналитики института.
По оценке ISW, основанной на сообщениях многих источников, украинцы в районе Балаклеи смогли продвинуться примерно на 20 км и отвоевать территорию примерно в 400 кв.км.
США выделят Украине очередной пакет помощи в 2,7 млрд долларов
США одобрили новый пакет помощи Украине размером в 2,7 млрд долларов.
Об этом министр обороны США Ллойд Остин объявил на встрече с министрами обороны стран-союзниц на авиабазе „Рамштайн“ в Германии.
Из Купянска и Купянского районов Харьковской области, захваченных российскими войсками, вывозят женщин и детей
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представители подконтрольных РФ властей. Причина эвакуации, по их словам, обстрелы со стороны украинских войск.
На днях источники с обеих сторон конфликта, а также военные аналитики заявили о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области.
В Харькове в результате обстрела погибли люди
Глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела Индустриального района Харькова погибли два человека, еще пятеро получили ранения.
Украина планирует освободить Херсон
ВСУ ставят перед собой цель освободить Херсон до конца 2022 года, пишет CNN со ссылкой на украинские и американские источники.
По словам украинских чиновников, пожелавших сохранить анонимность, планируется вернуть контроль над всей территорией к северу или западу от реки Днепр, включая не только Херсон, но и Новую Каховку, где расположена имеющая стратегическое значение гидроэлектростанция, а также канал, который снабжает водой Крым.
Американские правительственные источники, пишет CNN, считают, что цель вернуть контроль над Херсоном к концу 2022 года амбициозна, но тем не менее достижима, если Украина продолжит успешно развивать наступление.
Зеленский лишил гражданства людей под санкциями с двойным гражданством
Президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства лиц, находящихся по санкциями, у которых было обнаружено иностранное гражданство, в том числе российское и румынское.
Решение принято по итогам последнего заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба президента.
О ком конкретно идет речь, не уточняется.
Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом
Госсекретарь США Энтони Блинкен приехал с необъявленным визитом в Киев. Блинкен посетил детскую больницу „Охматдет“ в Киеве, где выздоравливают травмированные в результате российской агрессии украинские дети.
Блинкен также встретился с президентом Зеленским.
„Визит вашей команды - для нас важный сигнал, подтверждение той лидерской поддержки, которая есть сегодня среди государств мира, поддержки Украины в войне за нашу свободу, за демократию, за наш народ, за людей, за нашу землю, в войне с агрессором РФ“, - заявил украинский лидер на встрече с госсекретарем.
Норвегия передала Украине ракеты Hellfire
Норвегия передала Украине около 160 ракет Hellfire, пусковые площадки, блоки наведения и приборы ночного видения, находившиеся на вооружении армии Норвегии, объявил министр обороны Бьорн Арильд Грамм на встрече глав оборонных ведомств примерно 40 стран-союзниц Украины, проходящей на базе „Рамштайн“ в Германии.
„Это оружие, о котором просила Украина, и оно пригодится в борьбе с российскими оккупационными силами“, - заявил министр.
В Харьковской области ВСУ освободили 20 населенных пунктов и прорвали оборону на 50 километров - Генштаб
На Харьковском направлении ВСУ освободили более 20 населенных пунктов, украинские войска вклинились в оборону россиян на глубину до 50 км, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов.
Это первый официальный комментарий о наступлении ВСУ на Харьковском направлении возле Балаклеи.