Президент Алар Карис попросит молодежь Нарвы высказать мнение о будущем города

„Прежде всего необходимо послушать, потом можно и говорить“, – пояснил президент Карис причину того, что он отправляется в качестве обычного слушателя на дискуссию „Нарва – что и кто?“. Организатор BAZAR проводит такие мероприятия в духе фестиваля мнений в Нарве уже пять лет. „Каждый из нас имеет свое представление о Нарве, но важно знать, как видят Нарву и идентичность своего города сами нарвитяне. Им решать, каково будущее Нарвы, потому что это их жизнь и их будущее, а остальные могут оказать им поддержку или иногда дать толчок. Не будем забывать, что Нарва – наш третий по величине город“.