Президент Алар Карис попросит молодежь Нарвы высказать мнение о будущем города(11)
Президент Алар Карис отправляется сегодня на фестиваль Station Narva 2022, чтобы послушать открытую дискуссию BAZAR „Нарва – что и кто?“. Завтра глава государства встретится с учащимися Нарвского колледжа Тартуского университета и гимназии Пяхклимяэ.
„Прежде всего необходимо послушать, потом можно и говорить“, – пояснил президент Карис причину того, что он отправляется в качестве обычного слушателя на дискуссию „Нарва – что и кто?“. Организатор BAZAR проводит такие мероприятия в духе фестиваля мнений в Нарве уже пять лет. „Каждый из нас имеет свое представление о Нарве, но важно знать, как видят Нарву и идентичность своего города сами нарвитяне. Им решать, каково будущее Нарвы, потому что это их жизнь и их будущее, а остальные могут оказать им поддержку или иногда дать толчок. Не будем забывать, что Нарва – наш третий по величине город“.
На завтрашних встречах с учащимися Нарвского колледжа Тартуского университета и гимназии Пяхклимяэ, для которых Нарва – родной город, президент Карис хочет услышать идеи молодежи о возможном будущем их города, а также о переходе на эстоноязычное школьное образование.
„Я твердо уверен в том, что владение эстонским языком даст выпускникам школ возможность дальнейшей учебы и получения работы в Эстонии, а также, что особенно важно, они смогут участвовать в организации жизни на местном и государственном уровне“, – сказал президент Карис. „С другой стороны, я понимаю, как сложно перейти на обучение на эстонском языке – для этого потребуются дополнительные усилия многих учителей и учащихся“.
Глава государства даст завтра школьный урок учащимся выпускных классов гимназии Пяхклимяэ, а также встретится с мэром Нарва-Йыэсуу Максимом Ильиным и с председателем Нарвского горсобрания Владимиром Жаворонковым и мэром города Катри Райк.