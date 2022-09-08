ЕЦБ впервые в истории поднял базовую ставку сразу на 75 базисных пунктов

Другие ключевые ставки — ставка по депозитам и по маржинальным кредитам — выросли с нуля до 0,75%, а также с 0,75% до 1,5%, соответственно.

Решение о повышении ставок в ЕЦБ объяснили борьбой с инфляцией. Как отмечает Bloomberg, в августе 2022 года инфляция в еврозоне достигла 9,1%, более чем в четыре раза превысив целевой показатель регулятора.

По оценкам ЕЦБ, в среднем инфляция в 2022 году достигнет 8,1%, тогда как экономика ЕС вырастет на 3,1%. Кроме того, регулятор не исключил дальнейшего повышения ключевых ставок.

Последний раз Европейский центральный банк корректировал ключевые ставки в июле. Тогда регулятор повысил их сразу на 50 базисных пунктов, впервые с 2011 года.

Показатели инфляции в ЕС продолжают расти из-за повышения цен на энергоносители, подорожавшие в том числе из-за вторжения РФ в Украину и последовавших за этим санкций, отмечает „Медуза“.