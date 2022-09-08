08.09.2022, 16:59
Фэйковый аккаунт The Guardian сообщил о том, что скончалась королева Елизавета II(8)
ФОТО: | PA
В твиттере The Guardian появилось сообщение о том, что королева Великобритании Елизавета II скончалась сегодня, 8 сентября, на 97-м году жизни. Однако впоследствии выяснилось, что аккаунт, опубликовавший сообщение, оказался фэйковым.
Букингемский дворец не подтвердил информацию о кончине монарха.
Впоследствии информация была удалена.
Сегодня утром в СМИ просочились новости о резком ухудшении здоровья королевы, врачи рекомендовали ей находиться под их наблюдением, а в Балморал, шотландскую резиденцию, прибыл принц Чарльз и другие члены семьи.