МНЕНИЕ | После ЧЕ за сборную Эстонии по баскетболу не стыдно

На чемпионате Европы завершился групповой этап, Эстония выступала в группе С, в которой стала 5-ой, одержав одну победу над Великобританией 94:62 и потерпев четыре поражения: от Италии 63:83, Украины 73:74, Хорватии 70:73 и Греции 69:90.

Тот, кто наблюдал за играми, поймет, что ни одного игрока сборной Эстонии нельзя обвинить в отсутствии воли или боевого духа.

Чемпионат Европы по баскетболу для большинства молодых эстонских игроков стал первым турниром такого уровня, и в первой игре против Италии могли затрястись коленки. Дальше молодые ребята отошли от эйфории ЧЕ и в оставшихся играх продемонстрировали действительно лучший баскетбол, но игрокам не хватило зрелости и опыта больших игр.

Одна из звезд хорватской сборной похвалил эстонских баскетболистов: „Они были бесстрашны, всем сердцем хотели показать, что они сборная уровня ЧЕ. У нас было 3-4 игрока НБА, но эстонских баскетболистов это не остановило. Они действительно играли. Я буду с интересом наблюдать за их играми, потому что из них могут получиться действительно хорошие игроки“.

Все это благодаря главному тренеру Юкке Тойялу, который почти за три года изменил команду до неузнаваемости. Плюс финского специалиста в том, что он не главный тренер, который приезжает в Эстонию только на игры сборной. Идея Юкка Тойяла заключалась в том, что он работает каждый день и помогает повышать уровень эстонского баскетбола.

Именно при финском специалисте игра эстонской сборной стала более современной. По сравнению с прошлыми годами, нынешняя сборная играет быстрее и агрессивнее. Конечно, нам есть куда расти и развиваться, но мы находимся на правильном пути. Следующий ЧЕ пройдет через три года, и тогда основные игроки нынешней сборной будут в самом расцвете сил.

Потенциал у эстонской баскетбольной сборной есть, но, чтобы добиться успеха, нужно сначала попасть на крупные турниры.