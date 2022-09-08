Илон Маск отреагировал на признание американского гроссмейстера в читерстве
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на скандал с участием американского гроссмейстера Ханса Моке Ниманна. Ранее Ниманн признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах.
„Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может. Гений попадает в цель, которую никто больше не видит (потому что она у тебя в заднице)“. Шопенгауэр“, — написал Илон Маск на своей странице в соцсети „Твиттер“, комментируя соответствующую новость. Ниманн предположительно использовал электронные подсказчики, установленные в районе пятой точки. Они вибрировали, подсказывая таким образом нужный ход, пишет Чемпионат.
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