Правда ли, что на городском памятнике Севастополь назван морской крепостью юга Украины?

Из всех изученных нами фотографий надпись про морскую крепость юга Украины встречается лишь на двух: на одной из них запечатлён только сам памятник, на второй рядом с ним стоит женщина, показывающая на монумент рукой. В действительности первый снимок — слегка повёрнутый и затемнённый фрагмент второго, это видно по попавшему в кадр кончику ладони.

Могли ли в надписи на памятнике, установленном почти 40 лет назад, заменить слово, пусть даже на короткое время? Подобное событие в Севастополе вряд ли осталось бы без внимания, однако мы не смогли обнаружить ни одной посвящённой этому публикации в СМИ, ни до 2014 года, ни после. Зато есть множество сделанных в разные годы снимков, фиксирующих, что в надписи на памятнике упоминается Россия, а не Украина. В открытом доступе есть чёрно-белые архивные фотографии (как утверждается, сделанные во время открытия монумента в 1983 году), а также более свежие изображения: например, 2007 , 2010 , 2015 и 2019 годов.

Если сравнить фотографию из Wikimedia Commons и заинтересовавшего нас снимка из соцсетей, не останется сомнений: это один и тот же монумент. Одинаково почти всё: форма памятника и рамки вокруг надписи, шрифт, расположение слов по строкам — кроме последнего слова.

В 1983 году на площади Нахимова в Севастополе установили памятник в честь 200-летия основания города. Монумент представляет собой относительно невысокую (3,41 м) гранитную стелу, в которую вмонтировано пушечное ядро. С двух сторон на памятник нанесены надписи: „Город, достойный поклонения“ (это один из вариантов перевода топонима Севастополь с греческого) и уже известная нам фраза про морскую крепость — но не Украины, а России.

23 августа 2022 года в группе „Ты заходи, если что“ в Facebook была размещена фотография некоего памятник а. Надпись на нём гласит: „Здесь 3 (14) июня 1783 года заложен город Севастополь — морская крепость юга Украины“. „Ни на что не намекаю… Тут и так всё ясно!“ — прокомментировал снимок автор поста. На момент написания этого разбора записью поделились 67 000 раз, она собрала 217 000 реакций и 15 000 комментариев. „У кого-то были сомнения? Севастополь — это Украина!“ и „Он всегда был украинским!“ — одни из самых залайканных комментариев; впрочем, немало пользователей усомнились в подлинности изображения. Летом 2022 года фотографию также публиковали в Twitter.

Мы решили проверить фотографию с помощью метода error level analysis (ELA) — фактчекеры (и „Проверено“ в том числе) нередко используют его для поисков следов монтажа. Для этого мы воспользовались сервисами FotoForensics, Forensically и InVID-WeVerify. В том месте, где на снимке находится последнее слово из надписи на монументе, никаких аномалий мы не заметили.

Доказывает ли это, что слово „Украина“ в момент, когда фотограф сделал исходный снимок, действительно было выбито на памятнике? Учитывая, как работает ELA и другие методы, — нет. Если эти инструменты обнаруживают на изображении аномалию, то мы с довольно высокой степенью уверенности можем утверждать, что в этом месте картинку обработали в фоторедакторе. Если никаких странностей не обнаружено, то обратный вывод делать безосновательно: мы можем иметь дело, например, со скриншотом оригинального фотошопа, и тогда цифровые методы окажутся бессильны. Более того, работу сервисов вроде Forensically затрудняет низкое качество снимка и некоторые другие факторы.

Отметим, что снимок с женщиной, протягивающей в сторону памятника руку, судя по всему, сделали вовсе не сторонники идеи, будто Севастополь — морская крепость юга Украины. Самая ранняя его версия, которую мы обнаружили, появилась в Сети ещё восемь лет назад — 15 марта 2014 года картинка стала основой демотиватора, который разместил один из пользователей форума „Большая рыбалка“. „Есть ещё вопросы? Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать…“ — гласила подпись к картинке. В надписи на памятнике город был обозначен как „морская крепость юга России“.

Версия со словом „Украина“, судя по всему, появилась только спустя два с половиной месяца. В конце мая 2014 года сразу несколько блогеров в LiveJournal рассказали своим читателям об „украинском фотошопе“. Одна из пользовательниц даже вставила в свой пост тот же мартовский демотиватор, который назвала „картинкой, которая уже два месяца гуляет по „ВКонтакте“».

Таким образом, мы с очень высокой степенью уверенности можем утверждать, что на памятнике в честь 200-летия Севастополя никогда не были выбиты слова о морской крепости юга Украины. При установке монумента в 1983 году в надписи на нём упоминалась Россия, об изменении формулировки (хотя бы краткосрочном) не упоминается ни в одном источнике. Как до, так и после 2014 года памятник неоднократно фотографировали, большое количество этих снимков выложено в открытый доступ. Надпись с упоминанием Украины встречается только на одном изображении, которое распространилось в двух вариантах: полном (с женщиной слева от памятника) и усечённом, на котором видна только сама надпись. В первоначальной версии этой картинки, опубликованной в середине марта 2014 года, фигурировала фраза „морская крепость юга России“, а отредактированная версия со словом „Украина“ появилась уже спустя несколько недель.

Итог: Фейк