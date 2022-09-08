ФОТО | Чемпионат Европы по баскетболу: Эстония сократила отставание на последних минутах, но сборная Греции все же оказалась сильнее

Эстония уступала в счете 21:27 после первой четверти. Во второй четверти отставание продолжало увеличиваться, а Эстонская сборная отставала в счете уже 36:51. После третьей четверти греки вели уже 49:77. Последние десять минут остались за эстонской сборной 20:13, Эстония смогла сократить отставание в счете 69:84 за полторы минуты до конца. После чего греческие игроки, благодаря двум эффективным дальним броскам, оформили уверенную победу с отрывом в 21 очко.

Главная звезда сборной Греции Яннис Адетокумбо набрал 25 очков в первой четаерти, он забросил девять из десяти бросков с игры. В третьей четверти Адетокумбо остался без очков, а в последней четверти его не было на площадке. Костас Слукас набрал 11 очков.

Эстония завершила выступление в группе C с одной победой и четырьмя поражениями. Греция заняла первое место в группе, набрав максимальное количество очков.

До матча:

С точки зрения раскладов в таблице, сегодняшняя игра ничего не изменит. Выиграв все четыре матча, Греция заняла первое место в группе C, Эстония, выиграв одну игру и проиграв три, завершает групповую стадию на пятом месте.

Перед матчем среди тренеров и игроков сборной Эстонии больше всего обсуждалось имя Янниса Адетокумбо. Велика вероятность, что суперзвезда НБА сегодня не сыграет, потому что летом и перед решающими встречами у него были разные мелкие травмы и рисковать здоровьем игрока перед плей-офф смысла нет. Однако официального объявления пока не было.

„Без Адетокунбо — это совсем другая сборная Греции. Я надеюсь, что Яннис сыграет, но если он сыграет ради победы в группе, я удивлюсь. Может быть его клуб „Милуоки Бакс“ сообщит, что Яннису нужен выходной“, — сказал после победы над Великобританией главный тренер эстонской сборной Юкка Тойяла.

Поэтому эстонский тренерский штаб подготовил два разных плана на игру — один, если Адетокунбо сегодня сыграет, а другой, если он отдыхает.