ИНТЕРВЬЮ | Марко Михкельсон: если россияне хотят путешествовать по Европе, они должны надавить на свое руководство

Россия развязала самую чудовищную войну на уничтожение за последние десятилетия, пытаясь ликвидировать независимую страну посреди Европы и убить всех, кто не хочет покориться российской оккупации. Это война в Украине гораздо шире, это война против всего существующего мирового порядка. Известный историк Тимоти Снайдер охарактеризовал Россию как фашистскую страну, которая лишилась всякого международного доверия и которая должна быть стратегически побеждена в этой войне. И ответственность за это несет не только высшее руководство России, но и вся страна. Согласно опросу, проведенному некоторое время назад газетой „Коммерсантъ“, 60% жителей России поддерживают новые атаки на Киев. Публичные исследования общественного мнения показывают, что население России на самом деле не понимает, что происходит. Введение ограничений на туристические поездки и выдачу шенгенских виз Евросоюзом дало бы единый сигнал тем россиянам, кто привык путешествовать (следует помнить, что 69% россиян никогда не были за границей), что их страна развязала войну и вести привычную жизнь уже не получится. И такая санкция работает, о чем можно судить по нервным высказываниям, доносящимся из России. Как же иначе расценить резкую критику бывшего президента России Дмитрия Медведева в адрес нашего премьера? Если россияне хотят вернуть привычный образ жизни и возможность свободно путешествовать по Европе или другим западным странам, они должны оказать давление на свое политическое руководство, чтобы оно прекратило войну.