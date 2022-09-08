Представители Эстонии успешно выступили на чемпионате Европы по гребле

Грета Яансон участвовала в академической гребле среди одиночек, показав четвертый результат в предварительном заезде в день открытия соревнований. В финале Грета заняла пятое место с результатом 8:21,29. Чемпионкой Европы среди юниоров стала швейцарка Аурелия-Максима Янцен с результатом 7.50.94, серебро завоевала чешка Анна Сантрукова (7.54.59), а бронзу - украинская спортсменка Дарья Ставынога (8.01.77).

Уже на следующий день Яансон покинула соревнования и продолжила учебу и тренировки по гребле в Принстонском университете.

Ее мама -т ренер Татьяна Яансон отметила, что в целом сезон прошёл спокойно. „Учитывая тяжелое начало сезона - Грета боролась с проблемами со здоровьем - мы результатом довольны, потому что по сравнению с нашими конкурентами мы начали усиленно тренироваться намного позже“, - сказала тренер.

Эстонская восьмерка гребцов, в которую входили Уку Сийм Тиммуск, Карл Кристофер Оргсе, Райнер Орас, Маркус Уйбо, Карл-Йосеп Раудкиви, Лео Муйсте заняла шестое место 5: 59,13. Чемпионами Европы стала сборная Румынии (5,41,44), за ней следуют Польша (5,44,42), Великобритания (5,45,56), Чехия (5,46,57) и Германия (5,51,71).

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