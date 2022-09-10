ФОТО | Со времен Ливонского ордена и до наших дней: историк показал, как выглядели первые нарвские маяки

Устье реки Нарвы уже издревле посещалось мореходами. Во времена Ливонского ордена на невысоких деревянных башнях по обеим сторонам реки разводили костры, чтобы корабли видели фарватер реки. А так как в местных водах промышляло много пиратов в огонь также привлекал нежелательных гостей, поэтому им пользовались лишь в крайних случаях.

Во времена Ивана Грозного в устье были построены три небольшие деревянные крепости, в башнях которых также разводили огонь, чтобы в ненастную погоду или ночью указывать кораблям, где находится вход в реку. В 1646 году, когда территория Эстонии входила в состав Шведского королевства, королева Кристина приказала построить в устье реки Нарвы лоцманский пункт, так как количество шведских торговых судов, приходящих в Нарву с середин 17 века, постоянно увеличивалось и Нарва вышла на второе место по товарообороту на территории Балтии после Риги.

Первый каменный нарвский маяк появился в 1808 году. И хотя назывался он нарвский, но находился в Гунгербурге. Он был построен из известняка и достигал высоты 16 метров. На вид это была белая круглая башня достаточно большого диаметра, оснащенная обходным балконом. Он многократно ремонтировался в течении 19 века и самый крупный ремонт был осуществлён в 1870 году.

Из-за плохих грунтов на маяке появились трещины, для борьбы с которыми были установлены металлические скобы. В ходе ремонта сооружение было надстроено на 8 метров. Маяк успел даже успел поучаствовать в событиях Крымской войны, когда в ночь с 6 на 7 июня 1855 года подавал сигналы о приближении английской эскадры.

В коне 19 века на маяке было установлено новое освещение сердцем которого стал катоптрический аппарат. Его конструкция была основана на зеркале специальной параболической формы, в котором отражался свет от масляных ламп.