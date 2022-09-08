МНЕНИЕ | Владимир Свет: взаимные оскорбления не снизят напряжение в обществе

Очень эмоциональные и неуместные заявления моего бывшего коллеги - центриста Михаила Стальнухина - о правительстве Эстонии – наглядный пример того, куда царящее в обществе напряжение может завести даже очень опытного политика, который должен хорошо знать цену своим словам. В мире пост-правды, где любое высказывание девальвировалось, политик должен особенно тщательно взвешивать, что, где и когда ему говорить. Есть такие высказывания, от которых нельзя просто так отмахнуться. Однако случай Стальнухина не уникален.

Вот лишь несколько примеров последних месяцев. „Лишить неграждан права голоса на местных выборах“, „Отменить уроки русского языка в эстонских школах“, „Закрыть Русский театр“, „Выгнать из страны студентов с российским гражданством, которые выучили эстонский и хотят связать свою жизнь с нашей страной“ – это лишь малая часть тех одиозных предложений, которые в последние месяцы практически ежедневно звучат в прессе от деятелей всех мастей.

Было бы неверно закрывать глаза на все эти, мягко говоря, сомнительные инициативы и заявления. Едва ли можно сказать, что все эти меры повысят нашу безопасность. Боюсь, скорее наоборот – еще больше людей будет чувствовать себя отверженными, а следовательно мы в некотором роде потеряем их для общества. Большинство из этих „новаторских идей“ никак не решает существующие проблемы, а лишь усугубляет и без того нарастающий разрыв.

Означает ли это, что всем нужно зарыть голову в песок и избегать дискуссий на сложные темы? Конечно же нет. Можно и нужно спорить о том, как лучше управлять страной, какие языки изучать в школах, как укреплять обороноспособность и т.д. Но эта полемика не должна скатываться к навешиванию ярлыков наподобие „нацистов“ и „оккупантов“ и превращаться в соревнование в том, что бы нам еще запретить.