Бывший министр внутренних дел ЭР: отношения с Россией начали портиться еще в конце 90-х

Смотрите в интервью:

00:00 Андрес Анвельт - бывший министр юстиции, бывший министр внутренних дел. Или бывших не бывает?

01:16 Убийство Дарьи Дугиной. Почему следы ведут в Эстонию?

02:20 „Мне это напомнило карточный домик“. Что не так с быстрым раскрытием убийства и опубликованной в СМИ версией ФСБ.

03:57 Почему в заголовках российской пропаганды стала мелькать Эстония?

05:23 Есть очевидная проблема в коммуникации между русскоязычной диаспорой и эстонцами. Может быть, Вам стать посредником?

06:37 О Нарве и об информационном коллапсе. Нарвитяне не поняли, зачем убирать памятники?

07:59 Эстонские политики довольно мало работали в сторону Ида-Вирумаа. Почему?

09:13 У нас огромное количество людей, которые поддерживают Россию. Причины.

10:20 Памятники в Ида-Вирумаа. „Я очень надеялся, что нарвская мэрия решит эту проблему сама“.

11:53 „Почему они занимаются непонятно чем?“

12:52 Сравнение с бронзовым солдатом. Как „Бронзовая ночь“ отразилась на эстонской экономике.

14:21 Нужно ли маленькой стране „дружить со всеми“?

15:30 Когда закончилась „двусторонняя дружба“ с Россией? Воспоминания о девяностых.

17:48 Если сносят памятники коммунистического режима, должны сноситься и немецкие.

18:58 Почему даже нет разговора об этом?

20:45 У Эстонии очень сложная история. „Один брат мог служить в красной армии, другой - в легионе СС“.

22:29 „Я вздохнул с облегчением, когда в 90-м году сняли памятник моему дедушке“.

23:42 Студенты Нарвского колледжа с российскими паспортами будут вынуждены покинуть Эстонию. „Политики переусердствовали.“

26:30 Политическая ответственность. Кто возьмет ее на себя?

27:25 Действия Рейнсалу - на руку российской пропаганде?

28:05 „Урмас Рейнсалу никуда не уйдет.“

30:10 О визовом запрете для россиян. „Бьют всех одной метлой“.

32:57 Хорошие русские, плохие русские. Напоминает риторику Кремля?

34:50 „Мне тоже не нравится, когда люди просто приезжают сюда в спа, когда их страна воюет.“

36:53 Поможет ли запрет виз сместить режим в России?