Анна слушает
13.09.2022, 08:45

Бывший министр внутренних дел ЭР: отношения с Россией начали портиться еще в конце 90-х

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„Анна слушает“ Андреса Анвельта
Анна Сапроненко-Мёльдер

Его дед руководил восстанием в довоенной Эстонии, а сам он работал в советской милиции. Но это не помешало получить эстонское гражданство и возглавить министерство внутренних дел. В гостях у Анны Сапроненко-Мельдер - Андрес Анвельт.

Смотрите в интервью:

00:00 Андрес Анвельт - бывший министр юстиции, бывший министр внутренних дел. Или бывших не бывает?

01:16 Убийство Дарьи Дугиной. Почему следы ведут в Эстонию?

02:20 „Мне это напомнило карточный домик“. Что не так с быстрым раскрытием убийства и опубликованной в СМИ версией ФСБ.

03:57 Почему в заголовках российской пропаганды стала мелькать Эстония?

05:23 Есть очевидная проблема в коммуникации между русскоязычной диаспорой и эстонцами. Может быть, Вам стать посредником?

06:37 О Нарве и об информационном коллапсе. Нарвитяне не поняли, зачем убирать памятники?

07:59 Эстонские политики довольно мало работали в сторону Ида-Вирумаа. Почему?

09:13 У нас огромное количество людей, которые поддерживают Россию. Причины.

10:20 Памятники в Ида-Вирумаа. „Я очень надеялся, что нарвская мэрия решит эту проблему сама“.

11:53 „Почему они занимаются непонятно чем?“

12:52 Сравнение с бронзовым солдатом. Как „Бронзовая ночь“ отразилась на эстонской экономике.

14:21 Нужно ли маленькой стране „дружить со всеми“?

15:30 Когда закончилась „двусторонняя дружба“ с Россией? Воспоминания о девяностых.

17:48 Если сносят памятники коммунистического режима, должны сноситься и немецкие.

18:58 Почему даже нет разговора об этом?

20:45 У Эстонии очень сложная история. „Один брат мог служить в красной армии, другой - в легионе СС“.

22:29 „Я вздохнул с облегчением, когда в 90-м году сняли памятник моему дедушке“.

23:42 Студенты Нарвского колледжа с российскими паспортами будут вынуждены покинуть Эстонию. „Политики переусердствовали.“

26:30 Политическая ответственность. Кто возьмет ее на себя?

27:25 Действия Рейнсалу - на руку российской пропаганде?

28:05 „Урмас Рейнсалу никуда не уйдет.“

30:10 О визовом запрете для россиян. „Бьют всех одной метлой“.

32:57 Хорошие русские, плохие русские. Напоминает риторику Кремля?

34:50 „Мне тоже не нравится, когда люди просто приезжают сюда в спа, когда их страна воюет.“

36:53 Поможет ли запрет виз сместить режим в России?

39:30 „Еще раз: одной метлой бить нельзя“. Больше всех пострадают российские диссиденты.

41:09 Сложно ли получить гражданство Эстонии по натурализации?

44:48 Годовое „окно“, в течение которого можно будет поменять российские и серые паспорта на эстонские. Была ли такая инициатива?

46:11 В чьих интересах действует политик?

48:45 Есть ли планы о возвращении в политику?

50:28 Совет молодым политикам.

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