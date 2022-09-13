Бывший министр внутренних дел ЭР: отношения с Россией начали портиться еще в конце 90-х(64)
Его дед руководил восстанием в довоенной Эстонии, а сам он работал в советской милиции. Но это не помешало получить эстонское гражданство и возглавить министерство внутренних дел. В гостях у Анны Сапроненко-Мельдер - Андрес Анвельт.
Смотрите в интервью:
00:00 Андрес Анвельт - бывший министр юстиции, бывший министр внутренних дел. Или бывших не бывает?
01:16 Убийство Дарьи Дугиной. Почему следы ведут в Эстонию?
02:20 „Мне это напомнило карточный домик“. Что не так с быстрым раскрытием убийства и опубликованной в СМИ версией ФСБ.
03:57 Почему в заголовках российской пропаганды стала мелькать Эстония?
05:23 Есть очевидная проблема в коммуникации между русскоязычной диаспорой и эстонцами. Может быть, Вам стать посредником?
06:37 О Нарве и об информационном коллапсе. Нарвитяне не поняли, зачем убирать памятники?
07:59 Эстонские политики довольно мало работали в сторону Ида-Вирумаа. Почему?
09:13 У нас огромное количество людей, которые поддерживают Россию. Причины.
10:20 Памятники в Ида-Вирумаа. „Я очень надеялся, что нарвская мэрия решит эту проблему сама“.
11:53 „Почему они занимаются непонятно чем?“
12:52 Сравнение с бронзовым солдатом. Как „Бронзовая ночь“ отразилась на эстонской экономике.
14:21 Нужно ли маленькой стране „дружить со всеми“?
15:30 Когда закончилась „двусторонняя дружба“ с Россией? Воспоминания о девяностых.
17:48 Если сносят памятники коммунистического режима, должны сноситься и немецкие.
18:58 Почему даже нет разговора об этом?
20:45 У Эстонии очень сложная история. „Один брат мог служить в красной армии, другой - в легионе СС“.
22:29 „Я вздохнул с облегчением, когда в 90-м году сняли памятник моему дедушке“.
23:42 Студенты Нарвского колледжа с российскими паспортами будут вынуждены покинуть Эстонию. „Политики переусердствовали.“
26:30 Политическая ответственность. Кто возьмет ее на себя?
27:25 Действия Рейнсалу - на руку российской пропаганде?
28:05 „Урмас Рейнсалу никуда не уйдет.“
30:10 О визовом запрете для россиян. „Бьют всех одной метлой“.
32:57 Хорошие русские, плохие русские. Напоминает риторику Кремля?
34:50 „Мне тоже не нравится, когда люди просто приезжают сюда в спа, когда их страна воюет.“
36:53 Поможет ли запрет виз сместить режим в России?
39:30 „Еще раз: одной метлой бить нельзя“. Больше всех пострадают российские диссиденты.
41:09 Сложно ли получить гражданство Эстонии по натурализации?
44:48 Годовое „окно“, в течение которого можно будет поменять российские и серые паспорта на эстонские. Была ли такая инициатива?
46:11 В чьих интересах действует политик?
48:45 Есть ли планы о возвращении в политику?
50:28 Совет молодым политикам.