Девушка дня. Айлин Гу - первая во всем! Кто сказал, что люди не летают?

Гу первенствовала в хафпайпе и биг-эйре. Также в Пекине спортсменка выиграла серебро в слоупстайле. Она является одной из немногих спортсменок, кто выступает сразу в трех экстремальных дисциплинах. Кроме того, китаянка – действующая чемпионка мира в слоупстайле и хафпайпе.