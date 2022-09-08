08.09.2022, 19:03
Девушка дня. Айлин Гу - первая во всем! Кто сказал, что люди не летают?
ФОТО: | Scanpix
Айлин Гу - китайская фристайлистка, двукратная олимпийская чемпионка. Она стала первой спортсменкой в истории экстремального фристайла, которая выиграла два золота на одной Олимпиаде.
Гу первенствовала в хафпайпе и биг-эйре. Также в Пекине спортсменка выиграла серебро в слоупстайле. Она является одной из немногих спортсменок, кто выступает сразу в трех экстремальных дисциплинах. Кроме того, китаянка – действующая чемпионка мира в слоупстайле и хафпайпе.
Айлин родилась в Сан-Франциско и всю жизнь прожила в США. Ее мама Ян Гу – дочь китайского чиновника, отец – американец.
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