Лука Дончич установил рекорд XXI века на Евробаскете

Предыдущий рекорд принадлежал знаменитому немцу Дирку Новицки. На Евро-2001 он набрал 43 очка в матче со сборной Испании, пишет Sportmail.ru.

Матч Словения — Франция определял победителя группы В. Словенцы выиграли со счетом 88:82, то есть Дончич набрал более половины очков своей команды.

Лука Дончич с 2018 г. выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за „Даллас Маверикс“ с 2018 г. После своего первого сезона он получил приз лучшему новичку, а в последующие три — включался в пятерку всех звезд НБА.

В 2017 г. словенская сборная выиграла чемпионат Европы, а 18-летний Дончич был включен в символическую сборную турнира. На Олимпийских играх в Пекине Лука помог добраться своей команде до полуфинала, а в дебютном матче против Аргентины набрал 48 очков.

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