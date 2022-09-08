„У Михалкова претензии ко мне давно“. Режиссер Виталий Манский о том, почему он в уголовном розыске

„Откровенно говоря, я сам до конца не знаю, с чем этот уголовный розыск на самом деле связан, — признался Манский, встреченный на вернисаже художника Меера Аксельрода в Риге. — Но понятно, что для меня это означает окончательно закрытую дверь в Россию, в которой я прожил большую часть своей жизни. И все же я не рассматриваю эту закрытую дверь как замурованную., заваренную и залитую бетоном — ну не вижу я бесконечной перспективы сегодняшней российской власти. Как говорит мой адвокат, на мое передвижение по цивилизованному миру новый статус пока не должен влиять. В Беларусь или Северную Корею я ехать пока не собираюсь“.

Накануне стало известно о возможном уголовном деле о распространении клеветы, фигурантом которого может оказаться режиссер. Жалобу в полицию написал президент Московского международного кинофестиваля Никита Михалков, которого возмутила фраза Манского интервью Ксении Собчак о том, что „на ММКФ воруется не меньше 85% бюджета“.

„До конца непонятно, связана ли подача в розыск с этими обвинениями Михалкова, — рассуждает Манский. — Хотя претензии ко мне у Михалкова давно. Будучи еще в старом руководстве Союза кинематографистов, я выступал за сохранение Музея кино, который Михалков по сути уничтожил. Затем я был среди кинематографистов, которые выразили вотум недоверия Михалкову — в итоге его не избрали председателем Союза. Потом я был в группе учредителей альтернативного Киносоюза — вместе с Алексеем Германом, Александром Сокуровым, Эльдаром Рязановым и Юрием Норштейном, которые сочли невозможным находиться с Михалковым в одной организации. Его это всегда напрягало — он не упускал повода выбить меня из колеи“.