БЛОГ УКРАИНКИ | „Познать новую страну за полгода – сложная задача“: эти места точно стоит посетить гостям Эстонии(17)
Украинка Инна Гордиенко продолжает вести блог, в котором освещает жизнь украинских беженцев в Эстонии, а также знакомит последних с культурой и интересными местами нашей страны.
Этот блог хочу начать с события, которое меня сильно впечатлило, придало еще больше веры в нашу победу и переполнило мое сердце еще большей благодарностью к эстонскому народу!
В середине августа мне выпала честь побывать с представителями Ассоциации украинских организаций на 25-летии клуба Valge Hobu, объединяющего местный бизнес и интеллектуальную элиту Эстонии. По случаю юбилея участники клуба в количестве около 40 человек собрались в уезде Ида-Вирумаа (северо-восток Эстонии) на хуторе Lamma ja Rossa на благотворительный ужин, все доходы, от которого передадут украинскому солдату.
То есть, это была не просто юбилейная встреча. Война России против Украины коснулась всех, и эстонский бизнес не остался в стороне. Участники клуба организовали телемост с Украиной, а именно с Липовецкой общиной, поскольку уже более 10 лет город Ийзаку (Эстония) и Липовец (Винницкая область) города-побратимы.
Тема телемоста, к сожалению, была достаточно трагической. Община города Липовец присоединила к связи с Эстонией своего горожанина – Ивана Лаврика, бойца Вооруженных Сил Украины, который служит в войсках морской пехоты ПВО 35 бригады. В результате боев под Херсоном Ваня получил множество серьезных ранений и остался без правой конечности. Встреча Клуба White horse была приурочена к сбору средств для оперативного лечения Ивана Лаврика, а именно, покупки протеза для его поврежденной ноги.
Конечно, помощь Ване - это капля в море, но если каждые 40 человек на планете соберутся и помогут хоть одному украинскому бойцу, пострадавшему в результате этой страшной войны – сотни, а то и тысячи наших искалеченных ребят получат возможность жить нормальной жизнью.
Я безгранично благодарна Ассоциации Украинских Организаций в Эстонии и лично Владимиру Паламару за то, что он всячески способствует таким историям, и фактически каждый день занимается их организацией. На этой встрече он произнес очень сильные слова, которые тронули меня:
„Хочется сейчас в этот момент радоваться и плакать. Радоваться, потому что вокруг нас (украинцев) много настоящих друзей, которые помогают нам от всей души. Плакать, потому что каждый день на моей родине происходят страшные вещи, и мой народ уничтожается русскими варварами. Но жизнь продолжается и мои друзья, которые сейчас на фронте говорят мне: не надо за нами плакать, нами нужно гордиться – мы живы, мы воюем за вас, мы боремся за нашу страну! Поэтому я хочу, чтобы вы гордились вместе со мной представителями моего мужественного народа, которые сейчас защищают и вас, и все европейские ценности!“
Когда мне хочется плакать после просмотра и чтения очередных ужасающих новостей с фронта, я вспоминаю эти слова и мои эмоции сострадания переключаются на эмоции восторга и гордости за свой народ. За тех ребят, которые ценой своей жизни отвоевывают мою свободу, свободу моих друзей, коллег, моей семьи!
Особые слова благодарности хочу высказать главе клуба – Калеву Нуару, который был инициатором этого благотворительного ужина и телемоста. Кстати, этой весной он также организовал среди своих членов клуба сбор средств на покупку микроавтобуса и отправки на нем гуманитарной помощи в город Липовец. Возвращаясь к телемосту и Ване Лаврику, на сегодняшний день собрано больше 3000 евро, но поскольку протез стоит почти 10 тысяч евро, необходимы еще средства и вы, мои читатели, при желании тоже можете этому помочь (реквизиты в конце блога, указать „Для Вани“).
Кстати, когда я опубликовала пост в Facebook на эту тему, к сбору средств присоединилась Руслана Довга, глава украинского сообщества Калина в городе Валга.
Мы все очень надеемся, что в скором времени, Ваня встанет на ноги и вернется в свое подразделение. А члены клуба White horse после общения с Ваней скандировали Слава Украине и пели вместе с нами „Ой у лузи червона калина“, и конечно это трогало до слез…
Что интересного в эстонских хуторах?
Не могу не рассказать также о своих впечатлениях от посещения местного хутора, где проходило мероприятие. „Lammas ja Roos“ и одноименный ресторан дословно переводится как Овцы и Розы. Хозяин хутора Яак Арм – невероятный эстонец. Он уже несколько лет выращивает овец и производит мега вкусную продукцию: вы можете приехать и купить у него замечательную баранину и телятину – лопатку, осабуко, ребрышки, всевозможные колбасы. Также он продает мясо по субботам на Ярмарке в Вимси – туда, безусловно, ближе добираться, чем на его хутор в Йыхви.
У нас также была возможность оценить блюда, которые Яак готовил для ужина. Это был украинский борщ на говядине – вкуснее борщ я ем только у своей мамы. И осабуко (итальянское популярное блюдо – дословно „полая кость“)– тушеную телячью голень, приготовленную по классическому рецепту. Я не знаю как передать вкус этих гастрономических творений, скажу лишь, что вкуснее еды в Эстонии я еще не пробовала. Поэтому настоятельно рекомендую приехать в Lammas ja Rosas и отведать кухню лично. Для этого вы просто звоните Яаку и заказываете ужин или обед. Ресторан работает исключительно под заказ. Жена Яака активно помогает ему и готовит великолепные десерты. Нас потчевали крем-брюле и это было нечто! Ну и конечно, стоит прогуляться по территории хутора – там очень красиво и незабываемо.
Куда еще поехать в Эстонии, чтобы хорошо провести выходные?
Кроме хутора в Иду-Вирумаа, я посетила еще несколько замечательных мест, о которых хочу рассказать и очень рекомендую вам посетить их. Жаркий август уже за горами, но впереди еще бабье лето и пока сухо и не слишком холодно можно еще насладиться уникальными местами недалеко от Таллинна.
Кейла-Йоа – парк, водопад и замок
Парк Кейла-Йоа является одним из известнейших мест отдыха в окрестностях Таллина. Когда-то здесь располагалось имение семейства Бенкендорфов, а позже их родственников – князей Волконских. Центром усадьбы был замок Фалль. Главным же украшением считается шестиметровый водопад на реке Кейла, ширина которого в период половодья может достигать семидесяти метров! Также в парке Кейла-Йоа три моста. Два из них – подвесные цепные, они располагаются неподалёку от водопада. Ещё один мост через реку Кейла находится в глубине парка. Им пользуются для того, чтобы подойти к замку Фалль с обратной стороны. К сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы посетить усадьбу (вход 9 евро с человека), думаю, оставить этот визит на следующий раз. Тем более, что мы застали водопад в дневное время, а вечером после захода солнца каждые полчаса он подсвечивается на несколько минут. Так что – есть повод вернуться)
Недалеко от Водопада и парка Кейла-Йоа находится чудесный пляж Вяана_Йиесуу (Vaana Beach). Очень рекомендую туда поехать. Добраться до водопада и пляжа можно на автобусе за 1 евро или машиной. В пути около 45 минут. Поверьте, это стоит потраченного времени на дорогу – пляж с белым чистым песком и почти открытым морем. Есть маленький ресторанчик на берегу – так что можно перекусить и выпить.
Вызу
Поселок находится в часе езды от Таллина, в национальном парке Лахемаа. Добраться можно туда также на автобусе или машиной – займет около часа езды. Сам поселок очень красивый – я с удовольствием прогулялась маленькими улочками, где располагаются дачные участки – многие из них выходят прямо к морю. При желании можно посетить ресторанчики, их здесь несколько, все очень уютные и вкусные. Также в центре поселка есть маленький рынок – здесь можно купить овощи и фрукты подешевле чем в Таллинне. Пляж неимоверно красивый, все побережье в соснах. В разгар сезона сюда приезжают заняться серфингом, виндсерфингом и кайтингом. На пляже есть специально оборудованные площадки для футбола и волейбола.
Для детей все также продумано: детские площадки, аттракционы и качели. Вдоль моря тянется длинная променада, поэтому в не сезон, можно просто гулять и наслаждаться морским воздухом. По дороге от Вызу, если вы на машине можно заехать в рыбацкую деревню Алтья. Здесь нетронутая природа, и наблюдать закат солнца – просто наслаждение!
Пярну
Я уже писала о Пярну весной, но только летом поняла, почему этот город называют летней столицей Эстонии. Здесь действительно настоящий морской курорт!! Огромная ширина и длина пляжа позволяет здесь разместиться множеству прекрасных отелей и ресторанов. Очень рекомендую кубинский фуд-трек на берегу моря – там делают просто сумасшедше вкусный мохито на маракуйе, арбузе, киви, клубнике и лесных ягодах. Стоит удовольствие 12 евро, но такого вкусного мохито я в своей жизни еще не пила. Также советую зайти поужинать в пиццерию Стефания. Она здесь мега популярная – чтобы попробовать эту легендарную пиццу придется постоять в очереди, и только поздно вечером перед закрытием есть шанс попасть свободно. К пицце бесплатно идет салат, так что лучше больше ничего не заказывать – иначе переедание вам обеспечено.
Отель Veronica, который нам достался просто по счастливой случайности (в сезон снять жилье фактически нереально) – оказался прекрасной отреставрированной старой виллой с великолепными завтраками, которые проходят на первом этаже в ресторане Grand Café. Так что, однозначно рекомендую. Также его плюс в том, что он находится прямо в старом городе, в двух шагах от популярной пешеходной улицы Рюйтли (Рыцарская). Вообще прогулка старинными улочками Пярну со сказочно красивыми зданиями того времени – доставит вам неизгладимое впечатление.
Конечно же прекрасных мест отдыха в Эстонии огромное количество, и я пока изучила совсем немного, но как говорится, не все сразу… Нужно оставить что-то и на потом. Познать новую страну за полгода – это сложная задача, и нет такой цели. Я рада, что могу открывать ее для себя постепенно и с удовольствием осознавать, что столько еще есть в ней для меня нового, непознанного, безумно интересного и впечатляющего!
Прошу всех эстонцев и эстоноземельцев не быть равнодушными и помочь всеми возможными средствами нашему волонтерскому штабу, который был создан при Ассоциации Украинских организаций. С первых дней войны и по сегодняшней день он не перестает передавать гуманитарную помощь ВСУ и гражданам Украины. Для перечисления денег Ивану Лаврику на протез – укажите в назначении платежа „для Вани“
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