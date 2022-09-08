БЛОГ УКРАИНКИ | „Познать новую страну за полгода – сложная задача“: эти места точно стоит посетить гостям Эстонии

„Хочется сейчас в этот момент радоваться и плакать. Радоваться, потому что вокруг нас (украинцев) много настоящих друзей, которые помогают нам от всей души. Плакать, потому что каждый день на моей родине происходят страшные вещи, и мой народ уничтожается русскими варварами. Но жизнь продолжается и мои друзья, которые сейчас на фронте говорят мне: не надо за нами плакать, нами нужно гордиться – мы живы, мы воюем за вас, мы боремся за нашу страну! Поэтому я хочу, чтобы вы гордились вместе со мной представителями моего мужественного народа, которые сейчас защищают и вас, и все европейские ценности!“

Я безгранично благодарна Ассоциации Украинских Организаций в Эстонии и лично Владимиру Паламару за то, что он всячески способствует таким историям, и фактически каждый день занимается их организацией. На этой встрече он произнес очень сильные слова, которые тронули меня:

Конечно, помощь Ване - это капля в море, но если каждые 40 человек на планете соберутся и помогут хоть одному украинскому бойцу, пострадавшему в результате этой страшной войны – сотни, а то и тысячи наших искалеченных ребят получат возможность жить нормальной жизнью.

Тема телемоста, к сожалению, была достаточно трагической. Община города Липовец присоединила к связи с Эстонией своего горожанина – Ивана Лаврика, бойца Вооруженных Сил Украины, который служит в войсках морской пехоты ПВО 35 бригады. В результате боев под Херсоном Ваня получил множество серьезных ранений и остался без правой конечности. Встреча Клуба White horse была приурочена к сбору средств для оперативного лечения Ивана Лаврика, а именно, покупки протеза для его поврежденной ноги.

То есть, это была не просто юбилейная встреча. Война России против Украины коснулась всех, и эстонский бизнес не остался в стороне. Участники клуба организовали телемост с Украиной, а именно с Липовецкой общиной, поскольку уже более 10 лет город Ийзаку (Эстония) и Липовец (Винницкая область) города-побратимы.

В середине августа мне выпала честь побывать с представителями Ассоциации украинских организаций на 25-летии клуба Valge Hobu, объединяющего местный бизнес и интеллектуальную элиту Эстонии. По случаю юбилея участники клуба в количестве около 40 человек собрались в уезде Ида-Вирумаа (северо-восток Эстонии) на хуторе Lamma ja Rossa на благотворительный ужин, все доходы, от которого передадут украинскому солдату.

У нас также была возможность оценить блюда, которые Яак готовил для ужина. Это был украинский борщ на говядине – вкуснее борщ я ем только у своей мамы. И осабуко (итальянское популярное блюдо – дословно „полая кость“)– тушеную телячью голень, приготовленную по классическому рецепту. Я не знаю как передать вкус этих гастрономических творений, скажу лишь, что вкуснее еды в Эстонии я еще не пробовала. Поэтому настоятельно рекомендую приехать в Lammas ja Rosas и отведать кухню лично. Для этого вы просто звоните Яаку и заказываете ужин или обед. Ресторан работает исключительно под заказ. Жена Яака активно помогает ему и готовит великолепные десерты. Нас потчевали крем-брюле и это было нечто! Ну и конечно, стоит прогуляться по территории хутора – там очень красиво и незабываемо.

Не могу не рассказать также о своих впечатлениях от посещения местного хутора, где проходило мероприятие. „Lammas ja Roos“ и одноименный ресторан дословно переводится как Овцы и Розы. Хозяин хутора Яак Арм – невероятный эстонец. Он уже несколько лет выращивает овец и производит мега вкусную продукцию: вы можете приехать и купить у него замечательную баранину и телятину – лопатку, осабуко, ребрышки, всевозможные колбасы. Также он продает мясо по субботам на Ярмарке в Вимси – туда, безусловно, ближе добираться, чем на его хутор в Йыхви.

Мы все очень надеемся, что в скором времени, Ваня встанет на ноги и вернется в свое подразделение. А члены клуба White horse после общения с Ваней скандировали Слава Украине и пели вместе с нами „Ой у лузи червона калина“, и конечно это трогало до слез…

Особые слова благодарности хочу высказать главе клуба – Калеву Нуару, который был инициатором этого благотворительного ужина и телемоста. Кстати, этой весной он также организовал среди своих членов клуба сбор средств на покупку микроавтобуса и отправки на нем гуманитарной помощи в город Липовец. Возвращаясь к телемосту и Ване Лаврику, на сегодняшний день собрано больше 3000 евро, но поскольку протез стоит почти 10 тысяч евро, необходимы еще средства и вы, мои читатели, при желании тоже можете этому помочь (реквизиты в конце блога, указать „Для Вани“).

Когда мне хочется плакать после просмотра и чтения очередных ужасающих новостей с фронта, я вспоминаю эти слова и мои эмоции сострадания переключаются на эмоции восторга и гордости за свой народ. За тех ребят, которые ценой своей жизни отвоевывают мою свободу, свободу моих друзей, коллег, моей семьи!

Куда еще поехать в Эстонии, чтобы хорошо провести выходные?

Кроме хутора в Иду-Вирумаа, я посетила еще несколько замечательных мест, о которых хочу рассказать и очень рекомендую вам посетить их. Жаркий август уже за горами, но впереди еще бабье лето и пока сухо и не слишком холодно можно еще насладиться уникальными местами недалеко от Таллинна.

Кейла-Йоа – парк, водопад и замок

Парк Кейла-Йоа является одним из известнейших мест отдыха в окрестностях Таллина. Когда-то здесь располагалось имение семейства Бенкендорфов, а позже их родственников – князей Волконских. Центром усадьбы был замок Фалль. Главным же украшением считается шестиметровый водопад на реке Кейла, ширина которого в период половодья может достигать семидесяти метров! Также в парке Кейла-Йоа три моста. Два из них – подвесные цепные, они располагаются неподалёку от водопада. Ещё один мост через реку Кейла находится в глубине парка. Им пользуются для того, чтобы подойти к замку Фалль с обратной стороны. К сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы посетить усадьбу (вход 9 евро с человека), думаю, оставить этот визит на следующий раз. Тем более, что мы застали водопад в дневное время, а вечером после захода солнца каждые полчаса он подсвечивается на несколько минут. Так что – есть повод вернуться)

Недалеко от Водопада и парка Кейла-Йоа находится чудесный пляж Вяана_Йиесуу (Vaana Beach). Очень рекомендую туда поехать. Добраться до водопада и пляжа можно на автобусе за 1 евро или машиной. В пути около 45 минут. Поверьте, это стоит потраченного времени на дорогу – пляж с белым чистым песком и почти открытым морем. Есть маленький ресторанчик на берегу – так что можно перекусить и выпить.

Вызу