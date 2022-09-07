„Танк находился бы сейчас в Нарве, если бы не действия оппозиции“: Наталья Умарова комментирует решение горсобрания

„За обращение в суд проголосовала практически вся оппозиция в количестве 12 голосов. Против обращения единогласно проголовала вся коалиция. Вчера депутаты ездили с визитом к Кайе Каллас во вопросам, касающимся не только проблемы танка, но и дальнейшего развития Ида-Вирумаа и Нарвы.

Возможно, если бы депутаты взяли решение на себя, то его поддержал бы, вероятно, весь зал. Учитывая то, что ответственность постоянно перекладывается, получилось то, что и прозошло 15 августа.

С премьер-министром было согласовано, что танк останется в городе. В принципе, у нас был компромисс с государством. Государство дало нам возможность оставить танк в Нарве, но учитывая то, что оппозиция за два часа перед заседанием горсобрания поменяла это решение, у нас не хватало голосов. Причём, когда были переговоры, мы сразу сказали, что у нас не будет голосов, так как многие были в отпуске. Танк находился бы сейчас в Нарве, если бы не действия оппозиции перед заседанием горсобрания. Этим всё сказано“.