„Мы лишь хотели получить правовую оценку, как это и происходит в демократическом государстве“: Евграфов о решении не подавать в суд на государство(29)
Алексей Евграфов, председатель комиссии Нарвского горсобрания по историческому наследию, по просьбе RusDelfi прокомментировал итог заседания Нарвского горсобрания, на котором было решено не подавать иск против эстонского государства за вывоз из Нарвы танка-памятника Т-34.
„Решение не прошло. Оппозиция в количестве 12 голосов проголосовала за то, чтобы это решение обратиться в суд было принято. Коалиция в полном составе плюс нефракционные депутаты в свою очередь поддержали отказ от обращения в суд. Соответственно, так как решение принято, то и мэр задания обратиться в суд не получает.
На наш взгляд, это абсолютно нелогичное, неправильное решение, потому что мы имеем дело с прецедентом со стороны погранохраны, со стороны правительства Эстонской Республики, когда городское имущество было увезено, уничтожено. Мы не хотели ругаться с государством. Мы лишь хотели получить правовую оценку, как это и происходит в нормальном демократическом государстве.
Сейчас, так как наше решение не прошло, то, на наш взгляд, коалиция должна предложить своё решение. Насколько я понимаю, исходя из той риторики, которая здесь звучала, члены коалиции готовы спустить это дело на тормозах.
Мэр города также о своей позиции заявила, но с ней проще - она не нарвитянка, и получается, что дорогого в Нарве для неё ничего нет. А вот то, что наши нарвитяне готовы расставаться с городским имуществом и не готовы заставить городскую управу работать на защиту городского имущества… А это всё-таки прямая обязанность городской управы, потому что танк находился в ведении Департамента городского хозяйства. Поэтому, как не мэру города, Департаменту защищать то, что у тебя увезли? Вспомним вчерашнюю встречу с Кайей Каллас, премьер-министром, и даже она сказала, что если это позволит снизить градус напряжения, то надо обращаться в суд“, - сказал Евграфов.
На вопрос, будут ли они требовать от коалиции альтернативного решения проблемы, Алексей Евграфов ответил:
„Проблема в том, что мы находимся во временном цейнтноте. Надо подавать иск в суд до 15 сентября. Времени очень мало, честно говоря, я даже не представляю, что можно сделать, потому что была большая уверенность в том, что всё-таки коалиция разумно подойдёт к этому вопросу и встанет на защиту нашего имущества.
Прецедент создан, и теперь государство в будущем может в любой момент заявить, что они, допустим, заберут Шведского льва по причине оккупации Эстонии в 1700 году... А когда мы спросим: „А что же вы делаете?“, они вспомнят о том, как забрали танк, и скажут, что мы же не протестовали, тогда почему нет...“