„Мы лишь хотели получить правовую оценку, как это и происходит в демократическом государстве“: Евграфов о решении не подавать в суд на государство

„Решение не прошло. Оппозиция в количестве 12 голосов проголосовала за то, чтобы это решение обратиться в суд было принято. Коалиция в полном составе плюс нефракционные депутаты в свою очередь поддержали отказ от обращения в суд. Соответственно, так как решение принято, то и мэр задания обратиться в суд не получает.

На наш взгляд, это абсолютно нелогичное, неправильное решение, потому что мы имеем дело с прецедентом со стороны погранохраны, со стороны правительства Эстонской Республики, когда городское имущество было увезено, уничтожено. Мы не хотели ругаться с государством. Мы лишь хотели получить правовую оценку, как это и происходит в нормальном демократическом государстве.

Сейчас, так как наше решение не прошло, то, на наш взгляд, коалиция должна предложить своё решение. Насколько я понимаю, исходя из той риторики, которая здесь звучала, члены коалиции готовы спустить это дело на тормозах.

Мэр города также о своей позиции заявила, но с ней проще - она не нарвитянка, и получается, что дорогого в Нарве для неё ничего нет. А вот то, что наши нарвитяне готовы расставаться с городским имуществом и не готовы заставить городскую управу работать на защиту городского имущества… А это всё-таки прямая обязанность городской управы, потому что танк находился в ведении Департамента городского хозяйства. Поэтому, как не мэру города, Департаменту защищать то, что у тебя увезли? Вспомним вчерашнюю встречу с Кайей Каллас, премьер-министром, и даже она сказала, что если это позволит снизить градус напряжения, то надо обращаться в суд“, - сказал Евграфов.

На вопрос, будут ли они требовать от коалиции альтернативного решения проблемы, Алексей Евграфов ответил:

„Проблема в том, что мы находимся во временном цейнтноте. Надо подавать иск в суд до 15 сентября. Времени очень мало, честно говоря, я даже не представляю, что можно сделать, потому что была большая уверенность в том, что всё-таки коалиция разумно подойдёт к этому вопросу и встанет на защиту нашего имущества.

Прецедент создан, и теперь государство в будущем может в любой момент заявить, что они, допустим, заберут Шведского льва по причине оккупации Эстонии в 1700 году... А когда мы спросим: „А что же вы делаете?“, они вспомнят о том, как забрали танк, и скажут, что мы же не протестовали, тогда почему нет...“