Бывший адвокат осужденного на 22 года Ивана Сафронова Иван Павлов о том, ждет ли Россию новая волна дел о госизмене

Поскольку в России не давали работать, я принял решение уехать, чтобы быть полезным своим клиентам издалека. В марте этого года мой адвокатский статус приостановили , вынудив прекратить работу по всем делам, в которых я участвовал. Это соответствовало пожеланиям ФСБ. Она своего добилась.

— Защитником Ивана Сафронова я был на предварительном следствии и оставался им до того момента, пока в России мой статус не был приостановлен. Сначала я непосредственно участвовал в следственных действиях, затем дистанционно работал в деле. Еще в прошлом году мне пришлось уехать из России, когда против меня возбудили уголовное дело, избрали мерой пресечения запрет определенных действий: запретили пользоваться интернетом, средствами связи, встречаться с Сафроновым и другими его защитниками. Таким образом меня принуждали прекратить адвокатскую деятельность.

Бывший адвокат Сафронова — Иван Павлов, который защищал его с самого начала — специализируется на делах о госизмене в России еще с 1990-х годов. В случае с Сафроновым Павлов сам стал фигурантом уголовного дела о „разглашении данных предварительного расследования“ (до двух лет лишения свободы), признан СМИ-физлицом, выполняющим функции „иностранного агента“, и был вынужден покинуть Россию. После вынесения показательно жестокого приговора Сафронову (статья за госизмену предусматривает до 20 лет лишения свободы) Павлов поделился со „Спектром“ своими мыслями о произошедшем и перспективах дальнейшего преследования в России по обвинению в госизмене.

Материалы дела были засекречены. По информации журналистов „Проекта“, которым удалось ознакомиться с обвинительным заключением , сведения, выдаваемые следователями за секретные данные, переданные Сафроновым за рубеж, есть в открытых источниках. Как выяснилось, в деле нет ни одного свидетеля или чиновника, который мог бы передавать Сафронову секретные данные. При этом свидетель обвинения политолог Демури Воронин, предварительно показавший, что подсудимый должен был поставлять ему информацию о деятельности РФ в Сирии, в зале суда заявил, что оговорил Сафронова и от своих показаний отказался .

— Нет, ничего не осталось. Журналисты — молодцы. Они проанализировали все от „А“ до „Я“ и пришли к однозначному выводу, которого и защита придерживалась на протяжении всего этого дела. Все инкриминируемые Сафронову „секретные сведения“ взяты из открытых источников, а его деятельность — это не шпионаж, а чистая журналистика.

— По информации журналистов „Проекта“, ознакомившихся с обвинительным заключением, сведения, которые следователи выдавали за „секретные данные“, переданные Сафроновым за рубеж, до сих пор содержится в открытых источниках. Что-то осталось за скобками расследования „Проекта“ из предъявленных обвинений?

Дело беспрецедентное и по нарушениям, и по тому давлению, которое оказывалось на защиту. Один адвокат в СИЗО, другой под уголовным делом, третий был вынужден уехать. Такого раньше не было, но теперь все объясняется войной. Дело Сафронова, вероятно, было звеном в цепи подготовительных мероприятий к ней.

Почему такой большой срок? Резонансное дело. Журналисты, конечно, проявляли профессиональную солидарность, задавали неудобные вопросы властям. Путина сажали в лужу дважды, когда он демонстрировал неосведомленность и врал на камеру . Приходилось потом тому же Пескову признавать, что его патрон озвучил ошибочный тезис . Путин заявил , что Сафронова судят за его деятельность на посту советника главы Роскосмоса [Путин на стадии следствия также назвал Сафронова „осужденным“].

— Во-первых, как говорят в армии: „Танки взад не ходят“. Оправдательный приговор в текущих условиях был невозможен [за 30 лет новой России по обвинению в госизмене оправдали только одного человека — капитана 1-го ранга в запасе Александра Никитина в 2000 году]. Что касается срока, то сколько бы нас устроило для невиновного человека: 20, 15, 10, 5 лет? Думаю, что любой срок здесь неуместен, поскольку речь идет о невиновном человеке, а это было доказано защитой.

— После оглашения приговора Ивану Сафронову, самый обсуждаемый вопрос, почему осудили на столь долгий срок? 22 года заключения — это даже по меркам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова „очень суровый приговор“.

— Можно ли расценивать сам факт попадания обвинительного заключения в руки журналистов как сигнал о том, что даже на самом верху есть люди, которые понимают абсурдность происходящего?

— Уверен, что были те, кто понимал, но система работает так, что если где-то решение принято, то очень сложно его отменить. Я слышал об этом в приватных разговорах с лицами, причастными к расследованию.

— Вы упомянули о давлении на защиту в деле Сафронова. На вас завели уголовное дело, другой адвокат Дмитрий Талантов оказался в СИЗО по обвинению в распространении „фейков об армии“ (статья 207.3 УК РФ). Третий защитник Сафронова — Евгений Смирнов — покинул Россию. Для адвокатуры это уже занавес или она еще жива в РФ?

— Адвокатура не жива, но живы некоторые адвокаты. Честь и хвала тем коллегам, которые продолжают работать в таких условиях. На таких адвокатах будет построена новая адвокатура, когда придет время. Я поддерживаю связь со многими адвокатами в России. Одной из своих задач я считаю поддержку адвокатов, которые продолжают выполнять свой профессиональный долг. Они, как врачи, стоящие у операционного стола, когда вокруг летают снаряды. Они не могут отказаться от своих подзащитных, оставить их один на один с системой.

— С момента задержания Сафронова летом 2020 года не утихают споры о том, кто мог быть заказчиком его дела. Назывались самые разнообразные фамилии. Как человек, который участвовал в процессе, вы не заметили чьих-то „следов“?

— Можно гадать на кофейной гуще, но все предположения будут иметь вероятностный характер. Я не склонен искать здесь заказчиков. Эта категория дел обычно не используется для наказания обидчиков. Такие дела инициируются, поскольку на самом верху есть спрос на поиск „врагов народа“.